A un lado del tatami

La decisión de celebrar el campeonato en Navarra se tomó hace dos meses. Desde entonces Paco Angullo, Director de Organización de la Federación Española de Kárate, se puso manos a la obra. “Trajimos 18 tatamis desde Albacete. Allí es donde los guardamos siempre. Llegaron a Pamplona el lunes, y desde entonces todo se puso en marcha. He contado con la ayuda de 12 personas de mi equipo y 50 miembros de la Federación Navarra. El martes montamos la zona de la competición (moquetas. tarimas, publicidad...) y el miércoles pusimos los tatamis y acondicionamos todas las sillas y las mesas para los jueces y los entrenadores. Nosotros nos encargamos de eso, todo lo que tiene que ver con los hoteles o formas de transporte fuera de la selección española corre a riesgo de la Federación Internacional”, afirma Paco Angullo.

EL DINERO, SECUNDARIO

Organizar un evento de este calado conlleva un gasto económico muy alto. No sale rentable. “El hecho de acoger el campeonato ya supone un cargo de 20.000 euros. A todo ello hay que añadir alrededor de 70.000 euros en alojamientos, 3.000 en material... Además del alquiler de ambulancias, la contratación del personal, el catering etc. En total, nos supone un gasto mínimo de 180.000 euros. Siempre perdemos dinero”, reconoce Angullo.

A pesar de todo, acoger un evento de este nivel lo ve como una gran oportunidad. “Nuestra finalidad nunca ha sido económica. Congregar la gente y ayudar a las ciudades es nuestro verdadero objetivo. La celebración de la Kárate 1 Series A es muy beneficiosa para Pamplona. Hay que tener en cuenta que desde el jueves hasta el domingo más de 2.000 personas se congregan en la ciudad. Eso es un impulso brutal tanto para los hoteles, los restaurantes e incluso para el turismo. Ha venido gente de muchos países y si les gusta la ciudad puede que algún día vuelvan”, afirma.

No solo gana Pamplona , también lo hace el kárate español. “Celebrar en España campeonatos internacionales nos da mucho prestigio y reconocimento, Y más aún cuando la sede es el Navarra Arena. He estado en mucho pabellones y este es sin duda el mejor de España y uno de los cinco primeros de Europa. Lo que más me fascina es que se puede amoldar a cualquier tipo de evento”, dijo.