Damián Quintero: “La plata de Tokio me cambió la vida”

La medalla de plata obtenida en los Juegos de Tokio ha cambiado por completo la vida de Damián Quintero (Argentina, 1984). Fotos, eventos, colaboraciones, viajes... Su último destino le ha llevado a Pamplona. Estuvo apoyando a la selección española de kárate en la Kárate 1 Series A. Estuvo cerca de los más jóvenes. Le miraban cómo un ídolo. Sueñan con ser algún día campeones olímpicos. Algo que puede tardar en llegar después de que se hiciera oficial la eliminación del kárate como disciplina olímpica en París 2024.

¿Cómo reaccionó a la noticia?

Me dio mucha rabia, ¿la razón? Yo creo que un tema político y económico, pero no lo sé, nadie nos dijo nada. Todo fue decisión del Comité organizador de París. No queda otra opción que aguantarse y rezar para que en 2028 vuelva a ser disciplina olímpica.

¿Cree que esta decisión afectará al deporte a corto plazo?

Por desgracia, sí. Van a desaparecer las becas a nuestros deportistas, el nivel mediático va a bajar, los patrocinadores van a desaparecer, menos karatekas podrán vivir de esto... Yo ya tengo el camino hecho, pero me da pena el futuro que les depara a los que vienen detrás.

¿Y no se puede hacer nada?

Quizás sí. Igual debemos hacer algo de autocrítica y pensar en cómo podemos mejorar nuestro deporte y profesionalizarlo mucho más. Se podrían crear torneos similares al World Padel Tour, hacer el deporte más atractivo, conseguir que más gente lo practique y se llenen los pabellones en cada evento.

Los Juegos de Los Ángeles 2028 quedan muy lejos, quizá lo de Tokio no se repetirá ¿Qué supuso para usted conseguir la medalla de plata?

Significó culminar mi carrera deportiva. Llegué al máximo. Me he exigido mucho en toda mi vida, tanto en lo personal como en lo deportivo. Pero nunca he llegado al límite como en estos últimos cinco años. Han sido los entrenamientos más duros de mi vida.

¿Cómo llevó a nivel mental tanto tiempo de preparación?

Fue agotador. Desde que en 2016 dijeron que el kárate iba a ser olímpico dediqué todo mi tiempo exclusivamente a eso. Desde aquel día en mi mente resonaba constantemente el 6 de agosto de 2020. Me levantaba y pensaba en Tokio. Me acostaba y pensaba en Tokio. Entrenaba y mi cabeza estaba en Tokio. Acabé destruído mentalmente.

Se apoyó en alguien, imagino

Sí, en mi entrenador. Él me mantuvo focalizado en mi objetivo durante los cinco años, especialmente en la época del confinamiento. Se me quitaron las ganas de entrenar, todo se me hacía muy repetitivo... Y él me ayudó mucho.

Conforme se acercaba la fecha, ¿le entró el miedo?

Lo que más me preocupó fue el aspecto físico. Cualquier lesión en las semanas previas puede tirar por la borda el trabajo de cinco años. Además, a todo eso se sumó todo el tema del coronavirus. Si te contagiabas estabas obligado a abandonar la Villa Olímpica. No me quiero imaginar lo que hubiese sentido si me llega a suceder eso.

¿Llegó a sentir presión?

Recuerdo que todas las quinielas apuntaban a que iba a estar en la lucha por el oro. Se hablaba mucho de mí y llegó un momento en el que sentí presión. Pensé en que igual no era capaz de cumplir con las expectativas, pero rápidamente cambié el chip. Me centré en lo que realmente estaba en mi mano, yo me preparé al máximo. Además, hay que ser consciente de que disputar unos Juegos es algo al alcance de muy poca gente. Tampoco te voy a engañar, yo fui allí a ganar.

¿Cómo vivió la final?

La disfruté como un enano. Quizás con más tensión que en las eliminatorias, pero la suerte estaba echada. Quise dar un espectáculo y hacer disfrutar a la gente. Me quedé con la plata, pero me supo y me sigue sabiendo a oro.

¿Le ha cambiado mucho la vida desde entonces?

A nivel mediático me he posicionado en un lugar en el que hago colaboraciones o trabajo en cosas que no me imaginaba hace unos años. Soy ingeniero aeronáutico y siempre creí que iba a trabajar de esto. Ahora la vida me ha cambiado de golpe.

¿Cómo es su día a día?

Últimamente viajo mucho. Me salen colaboraciones con marcas, me invitan a eventos, galas... Me gusta acudir a todos. Creo que es una forma de agradecer a toda la gente que me apoya.

¿Le ha afectado en lo deportivo?

La verdad es que no. Me tomé unos meses de desconexión tras el último Mundial. Ahora he comenzado con la pretemporada y mi intención es llegar al 100% al Campeonato de Europa que se celebra en mayo y a los World Games que son en agosto.

¿Qué impresión le está dejando Pamplona?

Me da pena porque es un viaje express. He venido a apoyar el campeonato porque no todos los días España acoge un evento dentro del circuito internacional. Además, que sea en Pamplona creo que viene bien para que la ciudad se de a conocer. Es bueno porque de esta manera no solo se escucha el nombre del país por sus deportistas sino también por los eventos que organiza.

Ha estado con los competidores de la selección española, ¿qué consejo les ha dado?

No les puedo dar consejos técnicos porque no soy entrenador. Por eso intento ser muy cercano con ellos, animarles y gritarles desde la grada para que sientan el apoyo mientras compiten sobre el tatami. Los más jóvenes se acercan a mí, me miran, se ponen tímidos... Me hace mucha gracia porque me veo totalmente reflejado en ellos. Yo era igual, siempre miraba emocionado a mis ídolos.