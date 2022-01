Los mejores karatekas del mundo se dan cita en Pamplona con numerosa representación navarra

El Navarra Arena se viste de gala para acoger desde este viernes la Kárate 1 Series A, una de las competiciones internacionales más prestigiosas. Durante tres días, 855 karatekas de más de 65 países pisarán los tatamis instalados en el interior del pabellón. En la cita estarán presentes cinco karatekas navarros: Urko Primicia (Pamplona, 2003), Ibai Primicia (Pamplona, 1995), Tasio García (Pamplona, 2003), Enrique Bretos (Pamplona, 1997) y Saray Rosso (Pamplona, 2002). También representarán a la Comunidad foral Ingrid Escuer (Huesca, 2001) y Valentina Bustamante (Venezuela, 2002), ambas federadas por Navarra.

primer evento internacional que acoge el objetivo de sumar puntos y mejorar así su posición en el ranking mundial. La Kárate 1 Series A es la fase previa al Kárate 1 Premier League, la cita más importante de este arte marcial y en la que solo tienen cabida los 33 mejores karatekas del mundo. No existe un techo más alto. Más aún después de la eliminación del kárate como disciplina olímpica. Es elque acoge el Navarra Arena , una competición a la que los karatekas acuden con el. La Kárate 1 Series A es la fase previa al Kárate 1 Premier League, la cita más importante de este arte marcial y en la que. No existe un techo más alto. Más aún después de la eliminación del kárate como disciplina olímpica.

Desde este viernes se podrá ver brillar a los deportistas de la categoría Kata (movimientos predefinidos en solitario donde no existe el combate) y Kumite (enfrentamiento entre dos competidores que realizan técnicas defensivas y ofensivas) en los pesos -68kg y +68kg femeninos y -75kg, -84kg y +84kg masculinos. Este sábado se continuará con las eliminaciones y semifinales de Kata en -60kg y -67kg masculinos y -50kg, -55kg y -61kg en modalidad femenina.

El domingo será el último día. Los karatekas disputarán por la mañana, de 9 a 14h, las repescas y las medallas de bronce individuales y de equipo y dejarán para la tarde las finales.

DOS HERMANOS, UNA PASIÓN

Hace 21 años comenzó la afición de Ibai Primicia Velasco, el campeón senior en 2019 y el subcampeón español en categoría cadete, sub 21 y liga nacional senior, que competirá mañana en -67kg. “El kárate ha sido mi vida. La cita de hoy es importante, difícil, pero diferente. Ya no soy el mismo, he crecido y los objetivos han cambiado. Físicamente me encuentro bien, pelearé por el oro y si lo consigo será un logro que compartiré con los míos”, dice. La preparación también ha sido distinta, su trabajo le deja pocas horas y la parte física la ha hecho solo. “Los entrenamientos de calidad, con gente, solo los he podido hacer el fin de semana, aunque pedí fiesta y preparé un campamento de entrenamiento de cinco días seguidos, sin parar en ningún momento”.

Ibai ha disfrutado mucho con su deporte, llegó a competir en el Europeo de Zurich en 2017 y ahora está orgulloso de ver a su hermano Urko representando a la selección española en la Series A. El pequeño de los Primicia compite este sábado en la categoría senior -60kg y llega con la intención conseguir algo importante. “Mi objetivo es lograr una medalla. He tenido un 2021 muy bueno, he sido quinto de Europa en categorías inferiores, campeón de liga de mi peso en sub-21 y subcampeón de España. Quiero comenzar el 2022 de la mejor manera posible y me veo con posibilidades”, afirma el joven karateka navarro que reconoce haberse preparado a fondo en las últimas semanas. “Del 23 al 26 de diciembre estuve entrenando con varios competidores de Brasil, República Checa y Suecia, todos ellos de mucho nivel. Ya en esta semana previa al campeonato he estado entrenando mañana y tarde. Por las mañanas me he centrado en mejorar la resistencia y la agilidad y por las tarde me he enfocado en técnicas de combate y situaciones de riesgo a las que me puedo encontrar frente a un oponente”.

Por primera vez, Urko Primicia competirá en el Navarra Arena, algo que le hace especial ilusión. “Competir en mi tierra y con el apoyo de mi familia y mis amigos me supondrá un extra de motivación. Es hora de sacar la sangre navarra”, señala.

ROSSO, UNA NAVARRA EN COMILLAS

Saray Rosso Gonçalves representará este sábado a la Federación cántabra, con la que es vigente campeona. “Soy una navarra instalada en Comillas, competiré con ellos en -50kg. Me hace ilusión, pero no estoy nerviosa, solo quiero que me salga lo entrenado. La Series A es muy importante, pero muy difícil. Llevo desde los 5 años compitiendo y me gusta, no pasa nada si no consigo una medalla”, cuenta. La fecha de la competición le ha condicionado la Navidad a la subcampeona de España y cinco veces medallista sub21. “Me he cuidado y entrenado más que nunca, ha sido raro porque de normal suelo descansar en esas fechas. Iba todas las mañanas al gimnasio y a la tarde entrenaba kárate. Me puedo organizar así porque estudio el Grado Superior de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear online”, añade, con la mente puesta en el debut de mañana.

BRETOS, UNA HERENCIA FAMILIAR

El Gimnasio Bonafau es el templo de Enrique Bretos desde hace 21 años. “El kárate me ha dado valores como la constancia y la superación, no es solo un deporte, nos ayuda en muchos ámbitos de la vida. Pisar el tatami es impresionante”, dice. Bretos compite en Kata, una categoría en la que es el número 10 del ranking nacional. “Mis padres y mis hermanos lo practicaban y yo me empapé de ellos. Hoy me toca demostrar a mí, una oportunidad que igual no volvemos a tener en casa y quiero disfrutarla. No hay presión, solo que salga lo entrenado”. La emoción es doble, competir en el Navarra Arena le pone los pelos de punta y ver a los japoneses le entusiasma. “Estar en un sorteo con ellos es especial, son muy buenos. El oro sería importante, me ayudaría a mejorar como entrenador, aunque no me cambiaría mucho la vida”, cuenta el competidor de 24 años.

TASIO, A MEDIR SU NIVEL

Con tan solo dieciocho años Tasio García vivirá una experiencia única. Competirá en categoría senior -67 kg, algo que le impone cierto respeto. Pero no se va amilanar. “Sé que va a ser muy difícil, pero también soy consciente de mis capacidades. He entrenado con intensidad y he descansado estos últimos días para llegar fresco a la cita. Creo que me servirá para medirme a mí mismo y especialmente para aprender de los mejores del mundo”, declara.

ARROPADAS POR NAVARRA

Valentina Bustamante Santéliz e Ingrid Escuer Prims representarán a Navarra mañana en la Series A. Bustamante es venezolana y se instaló en la Comunidad foral hace cinco años para estudiar Bachiller. “Ahora compito con la Agrupación San Juan, pero empecé a los cinco años en mi país. Lo que más me gusta del kárate es la cultura, la historia”. Será su primera vez en la Series A. “La he preparado a fondo y estoy nerviosa. En EEUU ya competí internacionalmente, pero aquí no. Hay que ir combate a combate, pero me veo con posibilidades”, dice la quinta mejor karateka senior de 2021 en -61kg. El oro puede suponer una nueva llamada de la Federación Española. “Iba a competir con ellos, pero un día antes de irme me disloqué el hombro. Fue un palo muy duro, ojalá vuelva esa oportunidad”. Su estreno en el Navarra Arena es un sueño. “Cuando se disputó la Liga Infantil yo trabajaba en el pabellón, me imaginé cientos de veces compitiendo ahí y no podía parar de sentir los nervios de los niños. Ahora me toca a mí”.

También será la primera experiencia internacional de Ingrid Escuer, natural de Huesca, pero licenciada en la Federación Navarra. Debuta este viernes en la modalidad kata y llega a la cita con nervios, consciente de la magnitud del evento. “Estoy acostumbrada a competir a nivel nacional, pero esto es un salto demasiado grande para mí. Durante estos últimos días he focalizado mis entrenamientos en perfeccionar todos los movimientos. Si fallas, los jurados lo notan mucho”. Intentará dar su mejor versión en la Kárate 1 Series A. “Sé que conseguir una medalla es algo prácticamente imposible, me quedaré satisfecha si consigo plasmar todo lo que practico cada día en el Gimnasio Bonafau”, apunta la karateka oscense.