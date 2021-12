El Navarra Arena vuelve a ser el epicentro de la gimnasia rítmica nacional

Un tropiezo, una maza que cae, una recogida bien realizada, nervios, tensión, emoción, plasticidad, sincronización, orgullo, trabajo. Todo se decide en dos minutos y medio. Así es la gimnasia rítmica. Meses y meses de trabajo y disciplina para terminar plasmando en el tapiz el fruto de esa preparación. El Campeonato de España de Conjuntos dio este jueves el pistoletazo de salida con la categoría sénior, en la que participaron cinco clubes navarros: Anaitasuna, Alaia, Ansoáin, Larraona y Lagunak. Y con esta jornada Pamplona se llena de los espectaculares ejercicios de los aparatos de la rítmica. Este jueves fue el turno de las mazas, y por delante quedan aros, cintas, pelotas y cuerdas.

La gran cita de la gimnasia rítmica nacional vuelve a tener en el Navarra Arena su escenario ideal. El campeonato volverá a situar al pabellón pamplonés en el epicentro de este deporte, con la participación de 1.100 gimnastas de toda España, 108 de ellas navarras, a las que acompañan doce personas del cuerpo técnico. Desde ayer y hasta el domingo, deportistas de 115 clubes compiten en las categorías desde benjamín a Primera por entrar en las finales del último día.

Este jueves, las sénior navarras estrenaron el campeonato con una doble rotación en mazas. Anaitasuna fue el mejor clasificado, en duodécima posición. Ninguno de los clubes forales logró pasar el corte, pero sí lograron la satisfacción de sus entrenadoras.

Las cinco responsables de los equipos que participaron este jueves -Club Natación debuta este viernes en júnior- relatan en este reportaje todo lo que hay detrás de los dos minutos que se ven finalmente en el ejercicio que exponen en el tapiz. Chari Torres, de Anaitasuna, Maite Resano, de Alaia, Judith Fernández, de Ansoáin, Ana Tutkarova, de Larraona, y Uxue Almiñana, de Lagunak, toman la palabra tras observar las actuaciones de sus gimnastas en su debut.

Lo que hay detrás de un ejercicio

Las entrenadoras navarras expresan tras observar el debut de sus gimnastas sénior orgullo, cansancio o emoción. Son muchos meses de trabajo.

Chari Torres (Anaitasuna) valoraba una gran ejecución de sus gimnastas en la segunda rotación. “Acaban de hacer un enterazo y a la mañana no han estado tan finas. Han estado con ganas pero han estado más imprecisas. Por eso, no hemos alcanzado el objetivo que era estar en la final. Estoy emocionada porque el ejercicio estaba ahí y la nota lo reconoce. Llevamos un año entero trabajando, empezamos en enero. Un año de repeticiones, de ir a amistosos, clasificatorios, torneos, controles... Haces todo lo posible para mejorar. Quiero que lo hagan lo mejor posible cuando salen. Si pasa algo, que sea con un ejercicio bien hecho. El jurado, las rivales, no dependen de nosotras. Yo confío en el trabajo”, señalaba Torres.

Maite Resano (Alaia), que tiene seis equipos en liza, analizaba el estreno: “Han sido bastante regulares, ha habido alguna cosilla, pero es un campeonato de España y siempre hay presión. Antes de empezar ya estábamos orgullosas de ellas. Venían de ser júnior y han crecido un montón. Hay gimnastas que lo han hecho mejor, pero estamos contentas porque han hecho lo que habían trabajado. La gimnasia requiere muchas horas, porque es música, ballet, aparatos... Con la covid, ahora entrenamos por turnos. Somos seis conjuntos en este campeonato. El domingo cruzamos los dedos para pasar a alguna final. El objetivo es que salgan y disfruten del trabajo que han hecho”. Navarra tiene dos equipos en primera categoría, Lagunak y Alaia. “No hemos tenido malos resultados durante la temporada, pero sabemos que nos lo jugamos todo en dos minutos y medio”, precisaba Resano.

Uxue Almiñana (Lagunak) tenía claro el objetivo del campeonato: demostrar el trabajo que llevan realizando desde agosto. “Hemos tenido muchas dificultades, pero los tres equipos llevan entrenando cinco meses sin parar”. Las séniors defendieron la actuación. “Ha habido fallos, pero hay que entender que es un trabajo muy repetitivo en el que se pueden cometer”.

Judith Fernández (Ansoáin) recordaba que comenzaron con una pretemporada de cuatro días en Miranda de Arga. “Ahí terminamos de preparar lo practicado en agosto, pero creo que hemos llegado muy cansadas. Hoy no hemos clavado el primer ejercicio, el segundo han estado mejor”. En Ansoáin entrenan once horas a la semana y todos los equipos comparten entrenadora. “Si no fallan pueden estar arriba”.

Ana Tuktarova (Larraona) resaltaba los obstáculos superados: “La temporada ha sido mala, empezamos sin gimnastas y entrenando en agosto con medio equipo. Esto nos llevó a atrasar entrenamientos y a tirar de dos niñas que están en tres niveles más abajo, aunque han estado fantásticas. Ahora estamos entrenando 6 horas a la semana, aunque con dificultades para encontrar pista. Aun y todo, han peleado y se les ha visto muy bien, se nota el esfuerzo y eso emociona”.

COMPETIR EN CASA

Las gimnastas navarras notaron el calor de la grada, que se espera esté más llena durante el fin de semana. “El Navarra Arena tiene todas las condiciones, y para la rítmica es un sueño. Es un escenario precioso”, reconocía Chari Torres. Maite Resano coincidía: “Competir con público en la grada se nota un montón. Anímicamente estaban muy motivadas”. Uxue Almiñana, por su parte, apuntaba: “Competimos aquí en 2018 y poder volver ha sido emocionante, aunque creo que es una presión añadida para ellas”. “El escenario motiva, es impactante”, concluía Judith Fernández. Este viernes continúa el espectáculo.