El navarro Óscar Pascual, el nadador más rápido de  España este año en piscina corta

El esfuerzo suele tener su recompensa. Desayunos a las cinco de la mañana, entrenamientos a las seis, clases a las ocho, un rato para comer, unos cuántos minutos de estudio y vuelta al agua a las siete, otras dos horas, mínimo. Así son los días del pamplonés Óscar Pascual Buldón, agosto del 2000, los que no se pasa por el gimnasio a ejercitarse un rato más.

El nadador navarro, de 21 años, se coronó como Campeón de España Absoluto, en piscina corta, el 28 de noviembre. Con tan solo dos respiraciones fulminó la prueba más rápida, 50 metros libres, en 21.93 segundos, a sesenta y siete centésimas del récord de España.

Pascual lleva sumergiéndose en las piscinas desde que era pequeño, a los cuatro años. Fue su padre el que les convenció a él y a su hermano Rubén de que ese era el mejor deporte del mundo.

Comenzó sus brazadas en el Club Natación Amaya, en Pamplona, club al que le agradece, enormemente, todos los esfuerzos. “Estuve allí desde la escuela, era muy pequeño y ellos me han hecho crecer. Como equipo conseguimos muchos títulos, logramos ser campeones de Navarra, llegamos a la Copa de España de clubes y casi conseguimos mantenernos en la Segunda División”, cuenta. Con el bañador verdiblanco, consiguió un palmares de títulos. “Competí contra gente de nuestra Comunidad foral y ahí conseguí varios trofeos, que luego me llevaron a pelear a nivel nacional. En los campeonato de verano e invierno logré unas diez medallas de edades en la prueba de los 50 metros libres”.

TRABAJO BIEN HECHO

El campeonato ha sido el resultado del esfuerzo invertido, ganarlo no era un objetivo, era un sueño. “Es a lo que aspira todo nadador, ir a un campeonato de España y ganarlo. Ahora me gustaría revalidar ese título”, añadía.

Los 50 metros libres es la prueba más rápida, los nadadores no tienen tiempo para mirar a las calles de al lado para comprobar cómo va su rival, y eso le pasó a Pascual, que cuando tocó la pared no sabía cómo había quedado. “Me giré a ver el marcador, vi mi nombre en la segunda posición y dije: búa, qué pasada”, pero la sorpresa llegó al quitarse las gafas y confirmar lo que había visto. “Me volví a fijar y me di cuenta de que Juan y yo habíamos hecho el mismo tiempo, aluciné. Me sentí muy orgulloso, él es mi amigo y mi compañero”.

sonia galindo

Que dos nadadores hagan el mismo tiempo en una prueba tan rápida es un hecho que ocurre muy poco, pero el Madrid Bears, el club que creó Pascual hace un año, ha desafiado ya dos veces al cronómetro. La temporada anterior dos nadadores del club igualaron tiempo en la prueba de 50 metros mariposa. “Yo no recuerdo de haberlo visto en la vida”, contaba.

EL CLUB DE SUS SUEÑOS

El cuatro veces Campeón de España Absoluto creó, hace un año, un club de alta competición junto con otros cuatro nadadores, Fran Árevalo, Iñigo Pravia, Beltrán Rodríguez y Aquilino Pravia, antiguos compañeros del Real Canoe.

Madrid Bears Natación nació desde cero, por unos deportistas involucrados de lleno en la creación de la estructura de un club de natación. Lo más importante era la junta directiva, la búsqueda de fondos económicos y patrocinadores, el lugar de entrenamiento, el entrenador y más compañeros.

La idea era crear un equipo que pudiera competir en la máxima categoría y así ha sido. Con él, Pascual, se coronó como Campeón de España en 50 metros libres el domingo 28 de noviembre, compartiendo el pódium con su amigo de equipo, Juan Francisco Segura Gutiérrez. Una marca soñada para el nadador, que cada competición que pasa se acerca más al récord español que logró Rafael Muñoz Pérez en 2008 (21.26 segundos).

El objetivo del equipo es ganar el Campeonato de España de Clubes, el 20 de diciembre, para ascender a División de Honor. “Necesitábamos ser doce y ahora se han unido seis más, entre todos buscamos patrocinios, arrimamos el hombro. Nosotros hemos diseñado todo y estamos tocando a empresas en busca de más patrocinadores”, añadía.

El grupo que han formado es muy fuerte, sus compañeros son sus ídolos. “Cada uno me ha enseñado una cosa y está siento tan intenso que no me planteo volver a Pamplona. El ambiente de entrenamiento no lo había visto nunca y eso se refleja en las competiciones, somos una familia, cuando uno nada los otros diecisiete animan”.

Sus padres le apoyaron desde el principio y el proyecto ha ido creciendo, ahora entrenan en la Piscina M86 y haber ganado con ellos el título, es lo que siempre había soñado. Ahora tiene un nuevo objetivo: competir fuera de España. “Hace dos semanas estuvimos en Polonia y quiero moverme más”, decía Óscar Pascual recién llegado de Palma.

PURA PASIÓN

La natación avanza de la mano de la paciencia, requiere mucho esfuerzo, y la disciplina es una actitud que Pascual aprendió de su antiguo entrenador, David Oliver. “Entrenábamos muy bien juntos, es una de las personas que más me entiende. Hablamos de vez en cuando y nos vemos en los campeonatos, en el último estuvimos juntos. Me hizo mucha ilusión que me dijera que podía hacerlo, que podía ganar. Él me conoce y cuando me vio nadar por primera vez, el día del campeonato, me dejó claro que podía conseguirlo, que estaba muy rápido”. El compromiso también lo aprendió de él. “La rutina la adquirí ahí, lo que hacía con mis compañeros en Amaya, es mi día a día ahora. Cuando era más pequeño era más fácil, mis padres me preparaban el desayuno, me llevaban, me recogían y ahora eso tengo que hacerlo yo”.

Sus mejores amigos son sus antiguos compañeros de equipo, personas que han sido participes de todo. “Siempre me he sentido muy apoyado, creo que todos los que forman parte de mi entorno han hecho posible esto, me han ayudado a llegar aquí”. Sus caminos se distanciaron cuando a los dieciocho años se marchó a Madrid para estudiar Matemáticas, el nadador necesitaba un cambio de aires y en la capital consiguió un nuevo equipo, el Real Canoe. “El cambio fue importante, aunque reafirmé mi idea de que la natación es un deporte que hay que practicar cada día. Cuando estás tres días sin nadar y vuelves al cuarto, parece que es la primera vez que lo practicas”, contaba. Compaginar ambos proyectos es complicado, aunque el cambio de ciudad ha sido más fácil gracias a su abuela, con la vive en la capital.