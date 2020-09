El deporte de contacto en Navarra, aplazado de manera indefinida

Actualizada 25/09/2020 a las 13:03

Los entrenamientos completos de equipo con contacto quedan aplazados en Navarra sin fecha de regreso. Así se ha acordado en la reunión del Instituto Navarro del Deporte (IND) con los agentes deportivos. De esta manera queda paralizado el regreso marcado para el jueves 1 de octubre para modalidades de contacto medio-alto como son el baloncesto, el balonmano, el fútbol, el fútbol sala, el hockey, el waterpolo, el rugby y semejantes.

Las competiciones, lógicamente, también se posponen. La decisión, que afecta al deporte federado y no federado de carácter autonómico, viene dada por la mala situación epidemiológica, que dictará la fecha de vuelta de acuerdo a los próximos informes de Salud. Quedan excluidos los equipos que compiten en categoría estatal, que se guían por el CSD.

Estaba sobre la mesa la posibilidad de prolongar la suspensión dos semanas más, como viene sucediendo, pero se ha consensuado no establecer un día en el horizonte y atenerse a la evolución que pueda tener la pandemia. Habrá luz verde cuando la evolución cambie la tendencia. Este viernes se dará a conocer la resolución que concreta la decisión. No obstante, sí podrán continuar los entrenamientos sin contacto y/o oposición así como la práctica deportiva permitida hasta ahora y orientada a deportes que no son de equipo ni de contacto. Es decir, el trabajo en solitario o guardando la distancia está permitido.

GRUPOS REDUCIDOS

En la nueva norma también se reducirán los aforos de los grupos que se dan cita en diversas instalaciones deportivas. Pasarán de 25 integrantes a 15, para adecuarse a los recintos cuya capacidad es más limitada.