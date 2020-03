Alberto Munárriz, campeón de la Copa del Rey con el Atlètic Barceloneta

Actualizada 01/03/2020 a las 17:06

El Atlètic Barceloneta, con el navarro Alberto Munárriz en sus filas, no dio espacio para la sorpresa y sumó su decimotercera Copa del Rey de las últimas quince ediciones y la decimosexta en toda su historia al vencer por 12-6 al Terrassa en la final disputada en la piscina de Can Llong de Sabadell.



Los marineros dejaron clara su superioridad desde el inicio gracias a dos goles de Felipe Perrone (designado MVP del partido), uno de Michael Bodegas y tres paradas consecutivas de Daniel López. Entre medio, solo un tanto de Bernat Sanahuja pudo contrarrestar el empuje inicial (3-1, min.5), que se extendió en el tiempo hasta el 5-2 que puso Miguel de Toro (min.7).



Durante los primeros ocho minutos, el equipo marinero encontró con mucha facilidad cómodas posiciones de lanzamiento e Iñaki Aguilar tuvo menor eficacia bajo los palos que su homólogo en el equipo contrario. Esto propició que el primer periodo finalizara con un contundente 6-3.



Pero el Terrassa reaccionó en este aspecto en la reanudación y aguantó hasta el minuto 15 sin recibir otro gol. El problema para el conjunto de Eduard Vera fue que el logro no se aprovechó en ataque. Bodegas estiró aún más el marcador y puso el 8-3 con el que se llegó al descanso.



De todas formas, los egarenses no se dejaron ir y consiguieron que la distancia no se incrementara hasta la humillación (11-5, min.24). En el parcial del último periodo, totalmente intrascendente, consiguieron un empate que dejó un resultado definitivo de 12-6.



El Terrassa, que jugó su quinta final de la Copa del Rey y la perdió como las cuatro anteriores, llegó al partido más desgastado que su rival.



El sábado, los vallesanos disputaron en semifinales un intenso derbi con el Sabadell mientras el Atlètic Barceloneta venció con comodidad al Sant Andreu.



El jueves, los rojiblancos habían eliminado en los penaltis al Barcelona y los marineros se habían deshecho sin problemas del Mediterrani.

Ficha técnica:

12 - Barceloneta (8+4): López, Famera (-), Granados (-), Munarriz (-), Bodegas (2), Larumbe (), Aleksic (2), Fernández (-), De Toro (2), Perrone (3,1p), Mallarach (2), Bustos (1) y Linares.

6. Terrassa (3+3): Aguilar, Sanahuja (2), Mora (-), Alarcón (1), Aguilar (-), Prieto (-), Barroso (1), Pericas (-), Alegre (-), Gutiérrez (1), Rodríguez (1), Chico (-) y Segura.

Árbitros: Álex Ortega y Marta Cabanas.

Eliminados: Milan Aleksic (min.28).

Parciales: 6-3, 2-0, 3-2, 1-1.

Incidencias: Final de la Copa del Rey, disputada en la piscina de can Llong de Sabadell ante unos 500 espectadores (lleno).