Carolina Marín cae en la final del Masters de Indonesia

Actualizada 19/01/2020 a las 12:52

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha caído este domingo ante la tailandesa Ratchanok Intanon (21-19, 11-21, 21-18) en la final del Masters de Indonesia, de categoría World Tour Super 500 y donde el pasado año se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



La onubense, vigente campeona olímpica, logró forzar el tercer set tras una primera manga adversa, pero sucumbió en un parcial definitivo en el que marchó siempre a remolque. De esta manera, no ha podido resarcirse de su infortunio en la final del año pasado, donde la grave lesión que le mantuvo nueve meses de baja le obligó a abandonar ante la india Saina Nehwal.



Marín tuvo que reponerse a un buen inicio de la número 5 del mundo, que abrió con un 1-3 que pronto la española remontó para conseguir la segunda de sus cinco ventajas, todas por la mínima. Hasta en seis ocasiones el marcador lució en empate, pero a partir del 12-13 Intanon consiguió escaparse en el luminoso. Así, la jugadora asiática ató un 4-0 que resultó letal (12-17) y terminó adjudicándose la manga.



Más igualdad hubo en el comienzo del segundo set, que no se desequilibró hasta que, con 11-9 a su favor, la andaluza puso tierra de por medio con un 4-0; con otro parcial de 6-0 cerró la manga e igualó la contienda.



Aunque se mantuvo en la lucha hasta la mitad del tercer set, la tricampeona mundial y tetracampeona europea no pudo aguantar el empuje de la tailandesa, que finalmente se llevó el partido y el título, aumentando su balance favorable en duelos ante la española (7-4).



"No sé si puedo sentirme feliz o triste, o estar frustrada conmigo misma por no poder ganar aquí; era uno de mis objetivos cuando tuve la lesión el año pasado y cuando hablé con mi entrenador. Está bien, llegué a la final, necesito aprender de esto. Creo que Ratchanok jugó tan bien que fue más lista que yo en la red. Tenemos que analizar lo que pasó hoy", explicó Marín tras terminar el partido en declaraciones a la Federación Mundial de Bádminton (BWF).



"Creo que ella jugó más inteligente que yo hoy. Tuve que jugar un poco largo en la red, no jugar cerca, pero hoy tenía un buen presentimiento. Necesito aprender, tengo que ser inteligente contra ella y también ver las condiciones. Las dos queríamos tomar la red. Ella fue mejor que yo hoy, pero veremos la próxima vez", advirtió.

Etiquetas Bádminton

