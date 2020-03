Actualizada 09/03/2020 a las 08:05

Espectacular comienzo del partido con el Riau Riau y las bufandas. Impresionante. No sé si ha sido porque hacía mucho que no lo veía, pero me ha emocionado. Zanahoria.



No me gusta nada de nada el cántico de “a Segunda”. Es doloroso. No me ha sentado nunca bien cuando nos lo han cantado. Y hacérselo a un rival me parece igual de mal. Hay que recordar de dónde venimos. Además la historia dice que no tardaremos en que nos lo puedan volver a gritar. Por suerte fueron pocos y durante poco tiempo. Palo.



Fundamental victoria de Osasuna para volver a dejar el descenso a nueve puntos. Nos acostamos el sábado a seis y ya había sudores fríos. Había que ganar y se logró. Gran inicio que dio paso a un partido igualado. Después del descanso el equipo volvió a apretar y así llegó el gol. De nuevo de penalti, brillantemente tirado por Roberto Torres. Zanahoria.



Los de Arrasate cometieron muchos fallos en los pases y algún despiste. El equipo no jugó bien, no fue reconocible. No se hizo un buen partido. Nos hace falta jugar más y mejor para generar jugadas de peligro. Últimamente solo se marca a balón parado. Palo.



Buen partido de Roncaglia. Gran alegría y tremendo contagio de todo el mundo con el regreso y la insistencia de Kike Barja. Puede ser el mejor fichaje de invierno de Osasuna. De nuevo Torres movió al equipo. Tiene tanto talento el de Arre… Zanahorias.



A perro flaco todo son pulgas. Y así vivió el partido el Espanyol. Penalti involuntario. Expulsión. Nada te sale bien. Sabemos lo que es vivir así. Mucho ánimo. Empatía.