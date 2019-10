Se abrió la caja fuerte

06/10/2019 a las 06:00

Osasuna logra la primera victoria de la temporada en El Sadar. Los rojillos abren la caja de los triunfos, ponen los tres puntos del partido del Villarreal en el casillero y son once puntos, o lo que es lo mismo “el once de Osasuna”. Primera parte rojilla marcada por un inicio titubeante y, principalmente, por el gol de Pau. Luego algún zarpazo, pero no era “nuestro Osasuna”. Los de Arrasate se conjugaron para mejorar y buscar la remontada en la segunda mitad. Y a los 35 segundos de

Etiquetas Alberto Sanz

Selección DN+