La asombrosa recuperación de Unai García

Actualizada 06/11/2019 a las 18:58

Este domingo se van a cumplir seis meses de su operación. Lejos queda aquel 10 de mayo para Unai García, que días antes caía lesionado de gravedad en Alcorcón. El central lleva unas semanas trabajando con el grupo sin ofrecer ninguna señal de debilidad sobre el resto. Mete el pie, gira, salta, va al choque y no se arruga para nada. Es el jugador de siempre, el que se ganó un sitio destacado en Osasuna.

Lo sorprendente de este caso ha sido su recuperación. Los médicos del club son los primeros que se han asombrado por cómo ha sido su respuesta física en las diferentes etapas de progreso de esa rodilla izquierda, destacando que no han conocido un caso parecido en muchos años de experiencia. Unai ha roto los moldes de cualquier lesión de cruzado y no está a disposición de Jagoba Arrasate solo por respetar los plazos establecidos, no porque necesite más tiempo para ponerse a tono o tenga molestias de algún tipo. Tras su operación, el club habló entonces de un periodo de baja de entre seis y ocho meses. De momento, a Unai casi hay que frenarle.

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+