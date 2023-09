​Los comentarios a una foto de Clara Galle

Ocurrió después de que Osasuna compartiera una imagen de la actriz navarraen. Las redes sociales se llenaron de respuestas deleznables a las que tuvo que salir al paso. “Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados. No he visto tal masacre cuando un jugador se quita la camiseta”, dijo. “Parece que no hemos aprendido nada de las últimas semanas”, lamentó.