La actriz navarra Clara Galle, una aficionada más de Osasuna en El Sadar

Clara Galle se ha sumado este sábado a los 19.670 espectadores que han ocupado las gradas de El Sadar para disfrutar d La actrizse ha sumado este sábado a los 19.670 espectadores que han ocupado las gradas de El Sadar para disfrutar d el encuentro entre Osasuna y Sevilla.

La joven intérprete navarra ha podido pisar el césped, invitada por el club, y ha visto en primera línea la salida de los jugadores.

En su última visita al programa 'La Resistencia', donde fue a promocionar 'A través del mar', secuela de la película 'A través de mi ventana', Clara Galle confesó sus preferencias futbolísticas: "Me gusta Osasuna, el resto me da igual".

"Nacho Vidal es el único que me sé", añadió riéndose la navarra en relación a su conocimiento de la plantilla del equipo, y no dudó en enviar un saludo al jugador. El lateral derecho osasunista recogió el "guante" y respondió a través de las redes sociales: "Os veo asiduamente, sí. Grison si quieres te puedo llevar mi carta firmada cuando me invitéis. PD: Haced como Clara Galle y sed de Osasuna".

La actriz, que estos días se encuentra en Pamplona, tal y como ha dejado constancia en Instagram, ha hecho gala así este sábado de su vena de aficionada rojilla.