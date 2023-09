Yaiza Relea, 'Yiyi': entre Vallecas, Azerbayán y Osasuna

Yaiza Relea, una vallecana en Osasuna pero con doble nacionalidad hispano-azerí a la que se le conoce como Yiyi. La joven jugadora es una de las tres novedades del equipo rojillo para esta temporada y ya ha dejado su sello de garra en los minutos que ha defendido la zamarra. En esta entrevista, la madrileña exhibe una personalidad extrovertida, unas ganas tremendas de echar raíces en Pocas biografías son más curiosas que la de, una vallecana en Osasuna peroa la que se le conoce como Yiyi. La joven jugadora es una de las tres novedades del equipo rojillo para esta temporada y ya ha dejado su sello de garra en los minutos que ha defendido la zamarra. En esta entrevista, la madrileña exhibe una personalidad extrovertida, unas ganas tremendas de echar raíces en Pamplona y una sensibilidad a flor de piel cuando se refiere a sus padres, de los que habla con una emoción que traspasa.

Yaiza en su DNI, pero Yiyi en el fútbol. ¿De dónde viene?

Mi padre es muy gracioso. Yo creo que eso lo he sacado de él. Desde muy pequeñita, hacíamos la broma de inventarnos nombres. Él me llamaba Yiyi y yo a él Yiyote porque era más grande. Los padres de los niños con los que jugaba, al ver que me llamaban así, también lo hacían y se me quedó. En la escuela me llamaban Yaiza, pero con el paso de los años ya poca gente me llamaba así. Es un nombre canario que me gusta mucho.

Después de estar en muchos equipos, ha llegado a Osasuna. ¿Por qué?

Me considero una persona súper familiar, muy cercana, y creo que mis valores se asemejan a los que tiene el club. Osasuna es un club que siempre me ha llamado la atención. En el momento que tuve la oportunidad de venir aquí, no me lo pensé.

¿Qué han visto para fichar a Yiyi?

Soy una persona muy trabajadora, me pueden salir las cosas mejor o peor, y soy buena compañera. Trato de ayudar y mejorar a las demás, sea en un rol u otro. Tengo bastante experiencia para mi corta edad y lo que he aprendido en años anteriores puedo enseñarlo.

Ha cambiado mucho de equipo estos años.

Empecé en el Rayo y con 17 años me fui al Betis a Primera División. De ahí fui al Espanyol, el Albacete y el Pozuelo. Después estuve en el Femarguín canario y el año pasado en el AEM. El Betis fue mi etapa más bonita, en la que crecí futbolística y personalmente, y el único equipo donde encontré una estabilidad. En Osasuna tengo ese presentimiento de que va a ser un equipo que marque mi carrera deportiva.

Los resultados no han salido muy bien estos dos primeros partidos. ¿Pero el club ha cubierto sus expectativas? ¿Y la ciudad?

Tenía las expectativas muy altas y se han cumplido. Vengo de Madrid y Pamplona es una ciudad es muy chiquitita, pero estoy muy contenta. Me siento muy arropada dentro y fuera del campo. Los resultados no han ido como esperábamos pero confío porque hay muy buena plantilla y muy buen cuerpo técnico. Es cierto que es un cuerpo técnico nuevo y tiene que adaptarse, pero creo que los resultados van a salir, el equipo está predispuesto a ello.

Las jugadoras llevan cinco años intentando subir y se quedan a las puertas. ¿Nota que eso pesa en el vestuario?

El equipo tiene el mismo objetivo por el cual lleva luchando todos estos años, pero vengo con la ilusión de que este año sea posible. A corto plazo, el objetivo es la permanencia, pero Osasuna es un equipo ambicioso, que tiene que pelear por estar en la máxima categoría. Ojalá pueda mantener la ilusión de estar en Primera.

Uno de los aspectos que llama la atención en su biografía es que tiene doble nacionalidad de Azerbayán. Cuéntenos.

Con 16 años, se me planteó la oportunidad de jugar el Europeo sub-19 con este país, aunque no tengo ningún vínculo familiar. Al no ser convocada con España, pensé que era una experiencia que me iba a enriquecer. La española Patricia González era la seleccionadora. Lo recuerdo como algo bonito. Después se me planteó la posibilidad de ir a la absoluta pero está muy lejos y los fines de semana que tienes libres quieres estar en casa. Estuve en tres Europeos con esta selección. Aprendí alguna palabra de azerí para comunicarnos entre compañeras.

Háblenos de su familia.

Tengo una hermana de 29 años y mis padres que lo son todo para mí. Desgraciadamente ahora no trabaja ninguno de los dos. A mi padre le diagnosticaron un tumor hace dos años y mi madre se ha dedicado toda la vida a la limpieza y está jubilada. Vivimos una situación familiar muy complicada pero somos muy cercanos y nos apoyamos. Estamos muy unidos.

¿Y cómo lo lleva viviendo lejos de ellos?

Cuando la enfermedad va mal, es complicado, porque soy muy familiar y sensible. Todo lo extrovertida y alegre que soy se me nota mucho cuando estoy flojilla. Soy una persona sencilla y trabajadora.

¿En qué se nota que es de Vallecas?

En que somos gente humilde, obrera. Yo estoy aquí no para crecer yo sino para que crezcan mis compañeras. Soy así por ser del barrio, por la familia de donde vengo, que ha tenido que luchar y sacarse las castañas del fuego.

Estaba preparando oposiciones a Policía.

Empecé en febrero de 2022 porque mis amigas estaban opositando y yo les ayudaba con las pruebas físicas. Había terminado Nutrición y Suplementación y me picaba la curiosidad. Pero vi que no me llamaba la atención y decidí opositar a la RENFE, porque quiero pensar en el futuro después del fútbol e intentar ser funcionaria. Espero alargar lo del fútbol lo más posible pero cualquier día pasa algo y tienes que buscarte la vida. La gran mayoría aquí estudia o trabaja compaginándolo con el fútbol.

En los últimos días, las jugadoras de la selección están consiguiendo grandes avances con su actitud y el fútbol español está cambiando gracias a ellas. ¿Lo hablan en el vestuario?

Estamos pendientes de redes sociales, prensa, televisión, de lo que se habla cada día. Es un tema muy serio. Se están consiguiendo esos cambios poco a poco. Cada una tiene su opinión pero es algo bastante presente.

¿Y personalmente qué ha sentido?

Es frustrante que ser campeona del mundo se vea empañado por un tema como éste. Me da pena.

¿Conoce a alguna de ellas?

Sí, he tenido la oportunidad de jugar con algunas y tras el Mundial he hablado con Irene Guerrero, que es muy amiga mía. Ya digo que es una lástima haber empañado así un título que ha costado mucho.

¿Y cree que a la larga servirá para algo esta lucha?

Esperemos que sí, que este esfuerzo valga la pena. Ojalá que esta locura que estamos viviendo valga no sólo para ahora sino sobre todo para las niñas que vienen de abajo.