Un Osasuna de dos caras: de la eliminación en Europa al pleno de victorias lejos de El Sadar

¿Qué balance se puede hacer hasta ahora? Como en todo estudio hay puntos buenos y otros a mejorar. La mayoría están relacionados entre sí. El parón de La Liga por compromisos internacionales también es un buen momento para hacer un análisis de lo disputado hasta la fecha. Han sido cuatro jornadas en la Primera División donde Osasuna suma seis puntos, todos ellos cosechados lejos de El Sadar (en Vigo y en Valencia).Como en todo estudio hay puntos buenos y otros a mejorar. La mayoría están relacionados entre sí.

EL K.O. DE BRUJAS

Sin duda la eliminación de la Conference League marca el inicio de la temporada. Se consiguió el premio por méritos deportivos y se trabajó en los despachos para hacerle ver a la UEFA de que la entidad navarra era apta para jugar la competición. El sorteo del 7 de agosto no fue benévolo y enfretó a Osasuna con el Brujas, un club acostumbrado a pasear su escudo por el continente. Los rojillos compitieron en ambos partidos, pero los errores propios marcaron el devenir de la eliminatoria. Un sopapo deportivo e institucional. La eliminación truncó, además, una inyección económica aparte de ilusiones. El premio de compensación fue de 850.000 euros, mucho menos de lo que hubiera supuesto el pase a la fase de grupos.

Osasuna se centrará ahora en la competición doméstica. En enero volverá la Copa del Rey y la Supercopa de España en Arabia.

CÓMODOS LEJOS DE EL SADAR

Precisamente el de Brujas fue una de las tres derrotas consecutivas que suma Osasuna en su feudo. El Athletic de Bilbao logró los tres puntos en el estreno de la temporada en El Sadar. Los belgas vencieron 1-2 en un jueves histórico tras 16 años sin competir en Europa y el Barcelona urgó en la herida el pasado domingo. La palabra ansiedad o presión ha sido usada por Jagoba Arrasate para justificar el comportamiento del equipo como local. El conjunto navarro se muestra más cómodo lejos de Pamplona. Los resultados así lo demuestran con pleno de victorias en Vigo (0-2) y Valencia (1-2). También los rojillos mostraron una buena imagen en el Jan Breydel belga (2-2).

En lo que respecta al ambiente El Sadar sigue siendo el de siempre. De hecho, el remozado feudo navarro es el segundo estadio con mejor porcentaje de asistencia en lo que llevamos de temporada. 20.704 personas hubo contra el Athletic y 21.966 frente al Barça. En números generales se llegó al 90,5% de asistencia media.

UN MERCADO NOTABLE

No hubo sobresaltos en el último día del mercado de fichajes. Osasuna cerró la plantilla con cuatro llegadas y un desembolso de seis millones de euros. Alejandro Catena y Jose Arnaiz llegaron libres, Johan Mojica está cedido por el Villarreal y Raúl García de Haro fue la única inversión. Incluso más importante ha sido retener, una vez más el talento y los activos del club. No hubo ninguna oferta formal por ningún futbolista, más allá de un “surrealista” contacto del Nottingham Forest por el internacional David García. Moi Gómez o Lucas Torró también han estado en el radar. El director deportivo gallego, Braulio Vázquez, ya lo avisó en la última rueda de prensa: “Tendremos que vender y va a ser más pronto que tarde”. Unas palabras que hicieron temblar al aficionado, pero sirven para poner los pies en la tierra.

JUGADORES EN EL FOCO

Cuatro partidos ligueros y dos de la Conference League han sido suficientes para que el runrún sobre el rendimiento de algunos futbolistas esté en entredicho. Pilares importantes en el esquema de Jagoba Arrasate como David García o Lucas Torró no están a su mejor nivel y el equipo lo nota. El central ha perdido contundencia defensiva, mientras que el alicantino no ha disputado todavía un partido completo.

En el apartado de altas todavía no ha habido ninguna gran actuación de los fichajes. Catena, expulsado frente al Barcelona, lo ha jugado todo. También ha tenido protagonismo Jose Arnaiz y Raúl García de Haro, pero sin deslumbrar. Johan Mojica, por su parte, ha centrado las críticas por sus errores pero desde el seno del club hay confianza total en el colombiano. Se le compara con los primeros partidos de Estupiñán en Pamplona. El margen de mejora es amplio.

GRAN FONDO DE ARMARIO

El calendario tan apretado ha obligado a las rotaciones. En Osasuna han competido 22 futbolistas de los 24 que hay en la primera plantilla. Tan solo Unai García, con problemas en la rodilla, y Darko Brasanac, recuperándose de su grave lesión en el ligamento cruzado de su rodilla, no han tenido minutos. A Jagoba Arrasate no le ha temblado el pulso a la hora de realizar cambios. Hasta nueve caras nuevas hubo por ejemplo frente al Barcelona. Un equipo, por cierto, con puro ADN Osasuna. Jesús Areso y Jorge Herrando formaron en defensa con un centro del campo foral gracias a Iker Muñoz -el último en renovar-, Pablo Ibáñez -el próximo que ampliará su contrato- y Aimar Oroz -se valora también una ampliación-. “Es que me gustan mucho esos tres”, dijo con anterioridad el técnico de Berriatua para incidir en la misma idea: “A muchos les sorprende, pero yo les veo todos los días”. En este inicio de curso la línea entre la ‘Unidad A’ y la ‘Unidad B’ es muy delgada.