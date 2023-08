Osasuna tira sus planes por el desagüe del Jan Breydel

Es muy, pero que muy difícil no empezar una crónica tras el choque del Jan Breydel sin señalar a jugadores, sin dar nombres, sin poner la cruz a futbolistas que supuestamente atesoran una calidad y que, en tres minutos, se convierten en villanos. Pese a haber empezado el encuentro como héroes. Pero es inevitable no hacerlo. Cuando estabas ante el partido más importante de la temporada, del que dependía si fichabas o no, si seguías en Europa con un ingreso mínimo de 3 millones, más lo que sumes, cuando la planificación depende de lograr una remontada que tenías en la mano. Y sin embargo...

Qué cagada. Sin paliativos. Todos tenemos el mismo nombre en la cabeza, pero lo bueno que tiene esto del fútbol es que los partidos caen sin tiempo para el recuerdo. Aunque esta vez el recuerdo se va a quedar mucho tiempo. Era pasar o pasar, era mantener un 0-2 logrado gracias a una hora perfecta de partido, era controlar el juego, no caer en tentaciones, no dar ni media razón al discapacitado de árbitro que te iba a señalar en contra o que iba a ser permisivo con los de casa. Nivel UEFA lo llaman, ja, ja, ja.

Ojo, que el Brujas es un equipo Champions, que el año pasado eliminó al Atlético de Madrid, que está mucho más hecho, que tiene jugadorazos de nivel mundial, que es el favorito en este choque. Por eso escuece más. Porque los has tenido en la lona, porque los has superado con creces, porque estaba ese resultado que firmaba el bueno de Sergio Herrera en la previa, no ser el héroe y no encajar con un 0-2 en el luminoso. Pero...

Un córner largo, un error en la salida del balón. Pim pam pum y adiós al bocata de atún. Bye bye, Europa, au revoir. Agur, que por algo lo ha dado la ETB el encuentro, para que los chicos de la zona puedan ver fútbol europeo. Ahora sólo podrán ver a la Real, en la Champions. Osasuna vuelve orgulloso a casa, aunque después de tirar la gran ocasión de la temporada. Si es que era clave, mecachis...

Una victoria obligaba a la Directiva a cerrar los acuerdos que se tenían para refuerzos de campanillas, con la meta de afrontar tres competiciones. Una victoria te daba una presencia en Europa bonita, con tres choques en casa, con la hucha abierta a tanto el punto, clinc, clinc, clinc... La Famiglia con la sonrisa a lo Joker, de oreja a oreja. Poder desfogar a los menos habituales cuando llegue la Copa, que encima entrábamos en rondas ya comenzadas por la presencia en el Viejo Continente. Pasar premiaba a esos 1.300 valientes que se comieron 14 horas de bus de ida, dieron color a las calles de la ciudad belga y se comieron otras 14 horas de vuelta, con la bajona de la derrota. Que eso duele...

Duele, jode, escuece... Llamadlo como queráis. Dos veces he sabido qué es volver tras perder otras tantas finales de Copa, comerse la vuelta en tren, desde Madrid, desde Sevilla, rumiando la derrota. Pero eso es lo que tiene ser de Osasuna, amar al equipo de tu tierra, no ir con los que siempre han sido beneficiados, los mal llamados grandes o equipos con ínfulas de tal. Sabes que vas a perder un día sí y otro también, sabes que vas a caer contra equipos que tienen muchísimos más millones, más figuras, más pedigrí o historia. Pero pese a estar curtidos en la derrota, no deja de doler...

Osasuna hizo una hora perfecta en Bélgica. Un gol de Mojica, héroe y villano, en el primer tiempo sorprendiendo y demostrando al mundo que el laboratorio de Tajonar sigue con sus probetas y sus cubetas.. Un gol en el segundo tiempo de Budimir, con centro de Peña. Todo funcionaba a la perfección, toda la partitura se escuchaba hasta Pamplona como 'El Mesías' de Haendel, toda funcionaba a las mil maravillas. Y voló...

Y yo volé. Y volamos los dos. Pero el cuero superó todo el área pequeña, cayó en un segundo palo donde Thiago hizo la de Hugo Duro en Mestalla, con Mojica blando. Y cabeceó a gol. Y todo se ponía igual, la vida seguía igual pero con esperanzas de que el resultado nos valía. ¿O no? Ah, sí, que en Europa los goles fuera no valen ya. Y los arbitrajes siguen siendo pésimos. Valientes en la ida, en El Sadar, cobardes y caseros en la vuelta. Efecto Rubiales va a ser. Mmmm, ¿un piquito?

Pues va a ser que no. Que Mojica la lio, cuando lo fácil era largar el balón bien lejos. Sin enredarte, que es de primero de Boscos, categoría Tercera División, no regatear en el área Por muy internacional que seas, por mucha calidad que tengas. Ni a Messi se le ocurriría hacerlo. ¿Para qué lo haces tú? Para que nos echen de Europa, sin más. Sencillamente para eso. Si somos más tontos, nacemos oveja, leñe...

Como borregos a matadero. Así nos sentimos en el tramo final. Ni el intento de chilena de Rubén García, ni la inoperancia de un Raúl García de Haro que, o cambian las cosas, o lleva camino de convertirse en fichaje petardazo. La tuvo el Txori, que salió desde el banquillo en una terna de cambios que, pese a las amarillas, podían haberse retrasado un poco más. El Chimy tiene que estar hasta que sus tarjetas se vuelvan naranjas, sin él se baja mucho la tensión. Pero...

No queda otra cosa que lamentarnos. Una pena, con lo bien que han jugado, lo han tenido en sus manos, no ha podido ser... Pero es la triste realidad. Eliminados de Europa. Insisto, por lo menos hemos jugado una previa, que seguro que más de un ventajista se va a reír a carcajada limpia por la eliminación rojilla, cuando ellos ni han pisado el aeropuerto. Y mucho me temo que no lo pisarán salvo para ir de vacaciones...

Borrón y cuenta nueva. Las cuentas se quedan cortas, 850.000 de premio de consolación y a seguir en Liga y en Copa. Hay buen equipo, hasta Mojica puede ser importante, por lo menos hasta llegar aquí ha demostrado que es un futbolista a tener en cuenta, así que ahora a darle cariño, a recuperar la moral y a preparar el choque contra el Barça del domingo próximo. Ganar a los de Xavi puede ser bálsamo para las heridas. ¿Por qué no?

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!