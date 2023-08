Un renovado Osasuna Promesas estrena la temporada con victoria

El inicio del encuentro no ayudó al público a entrar en calor. Dos equipos muy parejos el curso pasado que han sufrido muchos cambios en sus plantillas. Las imprecisiones fueron una constante. No había dominador claro. Un comienzo típico de la primera jornada liguera donde muchos futbolistas se están adaptando a su nuevo club.

No fue hasta el ecuador de la primera parte cuando ambos conjuntos se desperezaron. El lateral izquierdo Adama puso un gran centro que no encontró rematador. La réplica llegó pronto por medio del atacante visitante Clau Mendes. El corpulento delantero, que creó muchos problemas, controló dentro del área con el pecho y remató de primeras de forma violenta. Cuando ya se cantaba el gol, el guardameta Pablo Valencia se estiró de forma felina para enviar el balón a córner. Volvieron los aplausos para animar al arquero.

Los mismos protagonistas se cruzaron minutos después. Esta vez Mendes peleó en el centro, abrió a banda y se marchó rápido dentro del área en busca del remate. El ‘10’ llegó lo justo para cabecear, pero de nuevo se hizo grande Valencia. Eran los peores instantes del Promesas, pero reaccionó y todavía disfrutó de dos llegadas más antes del descanso. Adama volvió a ser un puñal por el perfil zurdo, pero sus centros no encontraron rematador.

CLARA MEJORÍA

Los retoques del técnico Castillejo dieron pronto su efecto. El Promesas se estiró y llegó la polémica con dos fueras de juego muy protestados desde la grada. Osambela, de libre directo, puso a prueba al veterano Miño. Su compañero Agirre también probó fortuna. A puntos, el filial ya era mejor pero faltaba el gol. El 1-0 se cocinó con un robo en campo rival, una rápida transición y una perfecta definición de Ander Yoldi. El ‘10’ debe ser importante esta temporada de tantos cambios en la plantilla. La confianza la devolvió de la mejor forma.

Los catalanes lo intentaron hasta el final, pero el Promesas también supo ponerse el mono de trabajo y mantener la valiosa ventaja. Llegó la primera del año.

Osasuna Promesas 1

UE Cornellà 0



Osasuna Promesas. Pablo Valencia, Guillem Molina, Ibaider Gárriz, Michelis, Adama Boiro; Eneko Aguilar, Mauro Echegoyen (Jon García, m.66), Asier Osambela (Mutilva, m.87); Ander Yoldi (Carlos Lumbreras, m.81), Unai Buján (Svensson, m.66) y Jorge Agirre (Sancho, m.87).



UE Cornellà. Miño, Kike López (José Más, m.81), Kike Ríos, Vilaplana (Gorriti, m.85), Eudald; Toni Arranz, Caballero, Andreu Hernández; Clau Mendes, Canario (Mamor, m.76) y Tenas (Gonpi, m.76).



Árbitro. Aimar Velasco (C. Vasco), asistido en bandas por Yuval Conde (C. Vasco) y Enrique Acero (C. Riojano). Amonestó a los locales Svensson y Eneko Aguilar; y al visitante Eudald.



Gol. 1-0 (m.72): Ander Yoldi.



Incidencias. Instalaciones de Tajonar ante 500 espectadores.