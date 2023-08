Rafa del Amo a Rubiales: "Luis no confío en ti. Te tienes que marchar"

Rafael del Amo (Tafalla, 1960) presentó su dimisión como presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino. Fue una jornada complicada para el máximo mandatario de la FNF, que dio una lección de personalidad a la que se unieron sus homólogos de las territoriales a lo largo de la tarde. “No sé si he sido valiente o ha sido una locura, pero he cumplido mis principios”, decía el tafallés de regreso a casa. Tras la Asamblea Extraordinaria de la RFEF,. Fue una jornada complicada para el máximo mandatario de la FNF, que dio una lección de personalidad a la que se unieron sus homólogos de las territoriales a lo largo de la tarde., decía el tafallés de regreso a casa.

¿Cómo está?

Satisfecho con lo que he hecho porque creo que es lo correcto. Tenemos una serie de valores como personas y eso debe prevalecer antes de asustarse por lo que piense la gente.

¿Cómo se han precipitado los acontecimientos?

Desde el martes o miércoles, que he perdido un poco la noción del tiempo, me reuní con parte de mi junta directiva en Tafalla. Les invité a cenar tranquilamente en una huerta que tengo. Les expuse mi pensamiento. Las redes sociales me estaban machacando y me criticaban mucho por el silencio, pero mi decisión ya la tenía tomada. Necesitaba el respaldo de mi gente, que para eso están. Ellos corroboran mis pensamientos. Quería decírselo a Rubiales a la cara. Le tengo que agradecer porque fue una apuesta mía. Creé un departamento que nadie pensó. Él me ayudó y metió dinero. Me nombró vicepresidente y en la vida siempre hay que estar agradecido.

¿Qué sucedió este viernes en Las Rozas?

No me esperaba que nos reuniera antes de la Asamblea y nos fuera preguntando uno a uno: “¿Quién confía en mí?”. Todos le contestaban: “Sí, presidente”. Llegó mi turno y, paradojas de la vida... Entonces le dije: “Hemos estado un mes y somos campeones del mundo. Estamos contando las anécdotas del viaje pero mirándonos a la cara, Luis, yo no confío en ti. Sé que voy a ser el único, pero los errores hay que pagarlos y más los que están arriba. Te tienes que marchar.

¿Cuál fue su reacción?

Se ha quedado... No lo sé. Yo le estaba mirando a la cara porque creo en mis valores. Estaba arropado por mi gente. Sabían lo que iba a pasar y han viajado conmigo todos los asambleístas y compañeros de la junta. Sé que lo que estoy haciendo es lo correcto. Estoy trabajando en temas de valores, de igualdad, del menor, de proteger esas cosas y, como presidente, ha incumplido varias de ellas. Pierdo la confianza y me voy.

La sorpresa ha llegado cuando parecía que Rubiales iba a dimitir.

Creo que lo ha decidido cuando se ha visto arropado por todos. No lo sé, pero es una sensación mía. Ha ido a la Asamblea sin tenerlo claro, pero cuando ha visto que todos los presidentes le apoyaban y le daban su confianza... En ese momento se ha venido arriba. Yo les he dicho al resto que les iba a respetar, porque la gestión de Rubiales ha sido impecable. Sabía que me iba a quedar solo, pero también he pedido respeto hacia mí.

¿Ha estado incómodo durante la Asamblea?

Luis me ha dicho si quería asistir y le he dicho que sí. No he aplaudido ni me he levantado porque no tenía nada que aplaudir. Cuando ha dicho la cantidad que iba a cobrar Jorge Vilda ahí he creído que tenía que dimitir del Comité Nacional del Fútbol Femenino. Si estoy ahí y no cuenta conmigo para varias decisiones... Yo no pinto nada. Durante el Mundial me hizo otra gorda, pero queda entre nosotros. Sentía que me faltaba al respeto.

¿Y cómo ha sido el momento?

Tenía a todos los entrenadores ahí. Había sido un antes y un después. Les he dicho: “Me despido de vosotros y presento mi dimisión”. Alguno ha llorado y me han abrazado. Ha sido una reacción muy humana porque hemos pasado muchas cosas juntos. Me decían: “¿Pero lo tienes claro?”. Lo tenía muy claro. Los principios de las personas tienen que estar por encima de cualquier cosa. Mientras esté ahí Luis Rubiales yo no voy a estar.

¿Sabe que otros presidentes han seguido su camino y también han dejado su puesto?

No me ha dado tiempo a verlo.

Al menos, en las territoriales de La Rioja, Cantabria, Comunidad Valenciana, Las Palmas...

¿Se van? ¿Han dimitido todos esos?

Sí.

Qué pena porque si hubieran hecho como yo quizá Rubiales hubiera dimitido por la mañana. Está claro que si no tiene nuestro apoyo él dimite. Qué pena. Qué pena, pero tengo que respetarles. Sé que son decisiones complicadas. No sé si ha sido valentía o locura, pero me he quedado muy a gusto al cumplir mis principios.

¿Qué es lo que más le duele de todo esto? ¿El beso?

No.

¿El gesto obsceno delante de la Infanta y la Reina?

Correcto. Ese gesto ante una menor y también las declaraciones que hizo con la prensa porque os trataba de tontos. La actitud que ha tenido... Prefiero no entrar. Le respeto y le admiro en muchas cosas que ha hecho.

¿Cuál era su relación con Luis?

Le tengo que estar agradecido y le aprecio. Me dio el paso al proyecto que tenía del femenino y me arropó. Pero en esta convivencia de un mes por el Mundial he conocido a otra persona que no me ha gustado. Ahí empieza todo. Un presidente tiene que dar ejemplo. No hay que perder nuestro prestigio ni los valores.

Algunos dicen que se postula como nuevo presidente.

Lo he dejado claro. Ha habido un momento que he pensado en levantarme de la Asamblea, pero he pensado que si me iba me iban a quemar diciéndome que lo hacía porque aspiraba a tal o cual. Yo soy feliz en Navarra y todavía puedo hacer mucho en mi tierra, por supuesto, que también por el fútbol femenino. No descarto volver, no sé qué pasará pero en Navarra hay una calidad de vida tremenda.

La pena que se ha ensombrecido el éxito deportivo de las jugadoras.

Es triste, sí. Pero al despedirme les he dicho al cuerpo técnico: “¿Sabéis como me voy? Me voy como un campeón. Y me he echado a reír. Todos somos campeones y campeonas.

Una de ellas es Jenni Hermoso. ¿Ha hablado con ella?

No he hablado. Prefiero mantenerme al margen. Sí que me han llamado varias jugadoras y me han escrito mensajes felicitándome por la valentía y por ser como soy.

¿Y ahora qué?

Es una situación complicada. Esperaremos al CSD. Yo estoy satisfecho y dormiré muy a gusto.