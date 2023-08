Osasuna califica el comportamiento de Rubiales como "zafio, grosero y machista" y pide su dimisión

absoluto rechazo al comportamiento inaceptable del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras el éxito de la selección femenina en el pasado Mundial. Un éxito que el comportamiento zafio, grosero y machista del máximo mandatario de la RFEF ha eclipsado en su huida hacia adelante para permanecer a toda costa en su cargo". Osasuna ha publicado este viernes un comunicado, tras la celebración de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, en el que ha querido mostrar "su, tras el éxito de la selección femenina en el pasado Mundial. Un éxito que eldel máximo mandatario de la RFEF ha eclipsado en su huida hacia adelante para permanecer a toda costa en su cargo".

El club rojillo considera que los "sucesivos intentos de ofrecer excusas en lugar de explicaciones" por parte del máximo dirigente del fútbol español y las noticias que se han ido conociendo a lo largo de esta semana "no han hecho sino agravar la situación hasta llegar a la Asamblea Extraordinaria celebrada esta mañana en Las Rozas" en la que "el victimismo exhibido por el señor Rubiales ante sus afines, el tono empleado y los argumentos esgrimidos son motivo más que suficiente para reclamar, de nuevo, su dimisión".

El comunicado explica que el Club Atlético Osasuna tomó este jueves la decisión de no acudir a la Asamblea Extraordinaria cuando vio que el orden del día "no permitía ni censurar, ni debatir, ni votar el lamentable comportamiento del presidente de la RFEF". A juicio de la institución rojilla, lo ocurrido este viernes por la mañana se podía haber sustituido por una rueda de prensa "sin necesidad de manchar a la Asamblea, pero el señor Rubiales ha preferido seguir dañando la imagen del fútbol español haciendo creer que el salón de actos en el que la mayoría de los asistentes no eran asambleístas representa el sentir del fútbol español".

APLAUSOS EN LA ASAMBLEA

Osasuna asegura en la nota que los aplausos escuchados en Las Rozas "no representan el sentir del fútbol español ni tampoco del Club Atlético Osasuna" y "resultan dolorosos hacia todos los avances que tanto la sociedad como el mundo del fútbol han venido haciendo en materia de igualdad". Para el club navarro, los aplausos "nos retrotraen a épocas pasadas", "son sencillamente humillantes para la gran mayoría de mujeres de nuestro país" y "representan a la perfección lo alejado que está el señor Rubiales y quienes le apoyan del sentir mayoritario de la sociedad".

"El fútbol español no se merece que quienes hoy lo dirigen sigan ni un minuto más al frente de la RFEF, y en este sentido, el Club Atlético Osasuna apoyará todas las medidas que se impulsen desde el Consejo Superior de Deportes para restablecer el buen nombre y la imagen del fútbol español. Restablecimiento que por otra parte no pasa por un simple cambio de nombres al frente de la institución sino por un cambio profundo en los comportamientos y en las estructuras de la RFEF, empezando por su Asamblea y continuando por las federaciones territoriales", continua el comunicado, en el que también se reconoce "el paso adelante dado por el presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, al dimitir de sus cargos de responsabilidad en la RFEF y reclamar la dimisión de Luis Rubiales".

Por último, el Club Atlético Osasuna ha rechazado "rotundamente que las jugadoras de la selección española, verdaderas protagonistas de este éxito, hayan vuelto a ser colocadas en el centro del debate público por parte del presidente de la RFEF en su delirante deriva victimista. Los hechos, ocurridos a la vista de millones de personas, hablan por sí mismos y demuestran la necesidad que todas las instituciones, incluido el Club Atlético Osasuna, tenemos de seguir dando pasos hacia la igualdad real y efectiva".