Jenni Hermoso desmiente a Rubiales: "En ningún momento consentí el beso"

Jenni Hermoso, futbolista campeona del mundo con la selección española, desmintió "en ningún momento" consintió el beso que recibió en la boca. , futbolista campeona del mundo con la selección española, la versión ofrecida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales , en la Asamblea Extraordinaria, afirmó en un comunicado que

Hermoso, junto al resto de jugadoras internacionales, ha pedido "cambios reales, tanto deportivos como estructurales" en la RFEF.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", asegura Jenni Hermoso en un comunicado.

El comunicado continua reclamando "cambios estructurales" y anunciando que las firmantes renuncian a la selección si continúan los actuales dirigentes: "Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes", concluyen las más de medio centenar de firmantes, entre las que se encuentran las 23 campeonas del mundo.

Entre las firmantes, hasta ese momento ya que el comunicado sigue abierto a nuevas adhesiones, figuran cuatro navarras: Maite Oroz, Ainhoa Tirapu, Mari Paz Azagra y María Goñi.