Nunca se rinde...

Cuando tienes dos agujeros en las bandas en defensa es normal que te pase lo que nos pasó contra el Brujas. Un error de uno, un error del otro y dos goles que concedes al rival, supuestamente de mayor enjundia en Europa que tú, que no te va a desaprovechar los regalos. Si a eso volvemos a sumarle la falta de puntería, la escasa (por no decir nula) capacidad ofensiva, la cosa se pone como el sobaco de un grillo: oscura. Aunque peor lo tiene Rubiales...

Petardazo rojillo en el regreso a Europa 16 años después. El choque se presumía vital para las esperanzas de seguir en la competición, la . El choque se presumía vital para las esperanzas de seguir en la competición, la Conference League , que otros sólo pueden seguir por televisión. Y como no espabilen los nuestros, van a sumarse a estas tardes de jueves en el sofá, mantita (o aire acondicionado, que vamos achicharradillos esta semana) y comida a domicilio (quien se lo pueda permitir, que la vida va cara).

Curioso que tras el encuentro retransmitido por el canal público vasco pusieran fuegos artificiales de las fiestas de Bilbao. No, no era por la victoria del Brujas. Es la Semana Grande. Pero repito, cuanto menos fue curioso. Porque la derrota rojilla sentó bien por aquellos lares. Qué les vamos a hacer. En una semana hay reválida, aunque esperemos ver una cara diferente en el equipo de Jagoba Arrasate.

Osasuna salió atenazado, ansioso, temeroso ante un rival al que había que haber ido a tumbarlo a la lona. Respeto siempre; miedo nunca. Sea el Brujas, el Sorginak o el Meigas fútbol club. Sin embargo, ese Osasuna reconocible en la primera jornada ha desaparecido, se ha esfumado, volatilizado a lo Sean Conney en 'La Roca', que decía Nicolás Cage al agente de la CIA al finalizar el peliculón. Ni cuchillo entre los dientes desde el pitido inicial, ni presión ordenada, ni línea defensiva férrea... Cuatro goles en dos partidos por uno a favor, mala cosa...

Explicará el bueno de Jagoba por qué tiró del Chimy de inicio, si era por lo de darle amorcito (Rubiales también dicen que se lo daba a los que tenía a su alrededor), para ponerlo en el escaparate por aquello de que lo quiere el Granada (yo quiero que me suban el sueldo, señor director, a ver si hacemos algo) o porque si lo dejaba en el banquillo era peor ya que lo señalaba. El caso es que con ese único cambio salía Osasuna a escribir una página gloriosa en su historia europea...

Borrón de los gordos. Con un primer tiempo de contención y un segundo donde cayeron los goles, siempre adelantándose ellos y nosotros a remolque. Si hubiese llegado el 2-2, y mira que Moncayola la tuvo al final, igual la cosa se veía de otra manera. Oigan que los goles no tienen valor doble, que si ganamos 0-1 allí obligamos a ir a la prórroga, así que la cosa no está tan mal.

Eso sí, hay que mirar alguna cosilla que otra. Aitor imagino que no viajará a tierras belgas, más que nada porque es un jugador al que le cuesta mucho salir. Dicen las malas lenguas que se han ido todos los jugadores del campo y el jardinero le está diciendo que sí, que ya puede marcharse de debajo del larguero, que se ha acabado el partido y no cuenta para el resultado. Y ahí que sigue, el pobre. Y lo de los laterales. Algo hay que hacer. Que Mojica y Rubén corren como galgos, pero defienden como conos. Y no hablo de Arbeloa, que ese al menos hizo carrera. Vaya agujeros en los dos goles.

Que sí, que el Brujas es muy importante, grande, potente, tiene jugadores de enjundia y tal y cuál. Pero Osasuna nunca se rinde, eso lo saben todos los chavalillos del país, que entonan la canción cuando van de excursión, "si te quieres ganar cinco duros, acelera, acelera", cantábamos nosotros. Por eso no hay que darnos por muertos hasta que el pitolari señale el final del partido de vuelta dentro de una semana.

¿Por qué no? Recuerdo a quien dude que fuimos capaces de meterle 1-3 al Stuttgart, uno de los poderosos de la Bundesliga, que ya ganamos al Betis en la Copa, y al equipo de Bilbao en semifinales, aunque ese resultado no nos valdría en la Conference. Pero si se hacen las cosas como saben hacerlas podemos seguir teniendo competición europea esta temporada, una fase de grupos bonita. Y si no, pues oye, que nos quiten lo bailao. Otros tienen que disfrutar un jueves por la tarde de las fiestas del pueblo porque no juegan en Europa. Es lo que hay, por mucho fuego artificial que se lance...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!