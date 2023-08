Arrasate: "Podemos hacer bastante más"

El entrenador de Jagoba Arrasate , aseguró que su equipo no se va “a rendir” en el partido de vuelta de la Liga Conferencia ante el Brujas a pesar de caer en la ida por 1-2 . “La pena ha sido que, dentro de un partido igualado, empatas y no te pueden hacer ese gol., no hemos parado la conducción y nos han filtrado un pase”, analizó el segundo tanto del cuadro belga en rueda de prensa.