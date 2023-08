Reunión de las altas esferas de Osasuna en Tajonar

“Ahí enfrente se está cociendo algo importante”. Era el tema de conversación en la grada de Tajonar tras el entrenamiento matinal de Osasuna . La estampa resultaba cuanto menos curiosa. En uno de los banquillos del campo principal estaban las altas esferas del club.. Una persona que no acostumbra a dejarse ver por Tajonar. Parecía que no les importaba estar reunidos de forma visible -o era su intención- y no en uno de los despachos de las instalaciones navarras sin la visión del público.