El Chimy Ávila recibe el cariño de la afición

El argentino fue uno más en la sesión de este martes, ya con la mente puesta en el duelo del próximo jueves frente al Brujas. El rosarino salió solo al césped de Tajonar y recibió el apoyo de la afición que llenó las gradas del campo principal de Tajonar. "Ánimo Chimy", se escuchó con fuerza. El protagonista, con media sonrisa, saludó a los seguidores y levantó su brazo derecho.

Al término del entrenamiento, el Chimy se quedó junto con otros compañeros a realizar disparos a puerta y penaltis. Los goles del argentino fueron celebrados en la grada. Aimar Oroz y el propio rosarino fueron los únicos que se acercaron a las vallas para firmar autógrafos y tomarse fotografías con los más pequeños. "Id en orden que me quedaré hasta el final. No habrá nadie que se vaya sin que le firme", dijo el '9'.

Luis Sabalza: "No hay que darle más vueltas"

De forma paralela, el presidente Luis Sabalza acudió a la presentación de la segunda edición de la Copa Sentimiento, donde el equipo femenino disputará un triangular contra la Real Sociedad y el Villarreal. El máximo mandatario rojillo habló sobre el Chimy Ávila y restó importancia a lo ocurrido: "Sabemos cómo es el Chimy, se tira al suelo y va con todo lo que puede. No creo que fuese a lesionar, no creo que tuviera mala intención. No hay que darle más vueltas. Tiene que seguir jugando y metiendo goles para el equipo".