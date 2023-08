Mojica, ante el choque frente al Brujas: "Vamos a aprovechar la oportunidad al máximo"

“aprovechar al máximo la oportunidad" ante el Brujas, este jueves, y poder encarrilar la eliminatoria previa con el objetivo de poder disputar la fase de grupos de la El nuevo jugador de Osasuna, el colombiano Johan Mojica , espera, y poder encarrilar la eliminatoria previa con el objetivo de poder disputar la fase de grupos de la Conference League

“Me han recibido muy bien. He sabido adaptarme muy rápido a lo que es el club y la afición, algo que acompaño de la pasión que tengo de mi profesión y el respeto que le tengo”, cuenta el caleño de 31 años sobre su aterrizaje en Pamplona en una entrevista con EFE.

El cafetero agradece que en su llegada, tanto compañeros como cuerpo técnico, le hayan facilitado todo: “Yo también pongo la disposición de querer aprender y de aportar todo mi fútbol para que nos beneficiemos todos”.

es “bastante flexible. Lo que hemos podido compartir, hemos tenido buena relación. Al fin y al cabo, lo importante es lo que el futbolista aporte dentro del terreno de juego”. Sobre Jagoba Arrasate , Mojica indica que. Lo que hemos podido compartir, hemos tenido buena relación. Al fin y al cabo, lo importante es lo que el futbolista aporte dentro del terreno de juego”.

“Jagoba me pide que sea yo. Él sabe lo que yo puedo dar en defensa y en ataque. Siento que puedo desarrollarlo tal cual yo soy. Agradezco el voto de confianza del míster y de los compañeros”, asiente sobre su relación con el entrenador vasco.

Debutó la semana pasada en Vigo con victoria, mientras que contra el Athletic experimentó su primera derrota como rojillo: “Es un ritmo bastante alto con el que juega el equipo, así como también la exigencia del rival”.

“Me he sentido muy bien. Siempre hay cosas que mejorar, pero estoy cómodo y bien recibido. Espero dar esa mejora continua”, incide sobre sus inicios en el conjunto navarro.

Destaca la energía necesaria para jugar en Osasuna: “Es verdad que se juega a un alto ritmo. Lo he tenido en otros equipos, no me sorprende y me gusta. Yo soy de ese tipo de jugadores, explosivo”.

Evita compararse con el ecuatoriano Pervis Estupiñán, actual jugador del Brighton, que pasó por Osasuna hace cuatro temporadas y que actuó en la misma demarcación: “Él tiene su estilo y yo el mío. Llevo casi 11 años en Europa y en la Liga conocen mi estilo de juego”.

“Tengo excelente relación con David. Eso ayuda dentro del terreno de juego en cuanto a la comunicación, algo que hace que haya buenas sensaciones”, dice sobre el capitán del equipo, con quien comparte parcela del campo.

“Estuve bastante emocionado. Es un campo bastante especial, muy diferente a los otros en los que he jugado. Me siento identificado con la energía que se transmite. Me siento como en casa y el mínimo es dejarse la piel dentro del rectángulo”, opina sobre el estadio que alberga los partidos de Osasuna como local.

Osasuna juega este jueves la ida de la eliminatoria previa a la Liga Conferencia frente al Brujas belga y Mojica se siente ilusionado ante la cita: “Sabemos de la importancia. Es todo o nada. Es un equipo dinámico, joven y que a nivel ofensivo es bueno. Esperamos preparar el partido en condiciones para sacar el mejor provecho a nuestra condición de local”.

“Llevo poco en el club. Creo que a la hinchada no hay que pedirle el apoyo, porque automáticamente lo tiene incorporado. Se va a notar bastante que la gente apriete. Para nosotros es algo hermoso que nos brinda el fútbol”, dice sobre la relevancia que puede tener los miles de osasunista que pueblen las gradas pasado mañana.

Tras once años en Europa, el Mundial de Rusia y sus partidos por el Viejo Continente a nivel de clubes, Mojica aportará veteranía al equipo: “La experiencia ayuda bastante. Ayudaré a nivel deportivo y a nivel anímico, todo lo que esté en mi mano”.

No se pone límites a la hora de soñar, pero se muestra cauteloso: “Creo que el partido está en el jueves. A partir de ahí, si no se pasa la eliminatoria no se puede ver más allá. Es fundamental prepararlo bien. Estamos con todas las ganas e ilusión que compartimos con la hinchada”.

Durante su presentación, sorprendió con un baile de salsa que se hizo viral. El jugador antepone “ganar”, pero no descarta unos pasos en caso de meter su primer tanto: “me encanta la música y el baile. Vengo de la capital mundial de la salsa, Cali, por lo que soy 100 % salsero”.

Mojica es uno de los cuatro colombianos que juegan en la Primera División: “Es emocionante formar parte de los colombianos que van dejando huella en la Liga española. Estar en ese selecto grupo es de agradecer con Dios y de valorar el trabajo que se viene haciendo durante todos estos años en la élite”.

Su cesión desde el Villarreal la ve como una “bendición”: “Un equipo como Osasuna, con la hinchada que tiene, la manera de jugar, la calidad humana que tiene el vestuario. Es un cambio de aire a positivo. Ahora estoy acá, tomé la decisión y creo que acerté totalmente, más cuando me he encontrado con este ambiente”.