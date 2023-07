El portavoz de la RFEF dice que "Canal defiende los intereses de Tebas por delante de los de Osasuna"

Javier Matallanas, acusó al director general de Osasuna, El portavoz de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF),acusó al director general de Osasuna, Fran Canal, de "mentir para salvar la imagen" del presidente de LaLiga, Javier Tebas , y "ocultar la verdad" a la afición 'rojilla' "con propaganda falsa" sobre la exclusión del conjunto navarro de la Conference League, donde "la voz de Osasuna ha sido la de Tebas".

"Luis Sabalza es un presidente apreciado en la RFEF y nos produce tristeza que Osasuna tenga el argumentario de Fran Canal, alguien que miente y embarulla para salvar la imagen de Tebas en todo este asunto. Parece que en Osasuna en vez de mandar los socios manda Canal, un hombre de Tebas. Se ha visto es esta gestión que no le importa mentir servilmente con tal de ayudar a Tebas", denunció Matallanas en declaraciones a Europa Press.

El Comité de Apelación de la UEFA confirmó esta semana que Osasuna no podrá disputar la próxima temporada la Conference League, una decisión que el club navarro consideró "un grave atropello a sus derechos". Antes, el organismo rector del fútbol europeo recomendó tomar esta decisión por la corrupción de la directiva que hace nueve años había en el club pamplonica. El club navarro no dudó en cargar contra la RFEF, al considerar como un "ataque" la postura del ente federativo.

Ahora, desde la RFEF insisten que "la única institución que ha ayudado a Osasuna en sus alegaciones ha sido la RFEF replicando fielmente los argumentos del propio club en su defensa". "Tebas denunció a Osasuna y quiso imputar al club. Utilizo a gente del club y les grabó para asegurar la denuncia", explicaron desde la RFEF.

"Esa gente está en la cárcel y casualmente un hombre suyo es quien controla el club. Canal mete en el barro a la RFEF como cortina de humo, pero con Tebas se instaura la amnesia general", expresó Matallanas.

El portavoz remarcó que la RFEF "cree que los directivos de Osasuna han ayudado a limpiar esa situación" que denunció la UEFA, que sin embargo "entiende que los daños no han sido depurados" y por lo tanto hay "consecuencias". "Nosotros estamos de acuerdo con Osasuna en sus argumentos pero debemos respetar las decisiones adoptadas por los órganos autónomos de UEFA", reiteró.

"Que Canal haya llegado a Osasuna es el verdadero chupinazo de Tebas. Canal defiende los intereses de Tebas por delante de los intereses de Osasuna y lo ha demostrado intentando señalar a la RFEF faltando a la verdad. Él sabe que la RFEF ha defendido a Osasuna ante la UEFA utilizando sus mismos argumentos de defensa y lamentablemente ha manipulado y ocultado la verdad en Navarra con propaganda falsa", censuró.

Así, la RFEF lamentó, con "tristeza", la "debilitación de la voz de los aficionados de Osasuna en favor de un hombre de Tebas", en referencia a Fran Canal. "La voz de Osasuna en todo esto ha sido la voz de Tebas", aseveró tajante Matallanas. "Canal ha ocultado la respuesta de Rubiales, en la que le aseguró que la RFEF participaría en el procedimiento ayudando al club. Aún nadie ha reconocido esto y el señor Fran Canal sabe que es así", resaltó.

"¿Por qué lo hace? Porque no le importa que los socios de Osasuna sepan la verdad. Más bien lo que le importa es que no se hable de Tebas aún ocultando la verdad y mintiendo descaradamente. Canal ha tratado de evitar que el foco estuviera en Tebas y ha tratado de manipular a los aficionados de Osasuna. Ha querido trasladar que la RFEF no quiso hacer nada y se ha demostrado que miente. Desde la RFEF hemos defendido al club con sus mismos argumentos", concluyó.