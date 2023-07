“¿Cómo se puede acabar sancionando a la víctima? Es una decisión aberrante”: las opciones de Osasuna en el TAS

Por primera vez desde que acabó séptimo en Liga, Osasuna va perdiendo su particular partido en los despachos y está fuera del cuadro de la próxima Conference League después de la decisión del Comité de Apelación. El club, declarado “inelegible” por los amaños de partidos de la 2013-14, prepara ahora su defensa ante el TAS, la última bala para remontar y competir en Europa, algo que se ha ganado en el campo. El atropello de la UEFA da paso a una nueva pantalla. Los expertos consultados son cautos, pero no dan la batalla por perdida.

Emilio Cortés: "¿Cómo se puede acabar sancionando a la víctima? Es una decisión aberrante”

Emilio Cortés, catedrático de derecho penal que domina el plano deportivo, confía en que el TAS ponga “sentido común” y abra de nuevo la puerta de Europa a Osasuna. “¿Cómo se puede acabar sancionado a la víctima?”, proclama el gaditano. “Jurídicamente tiene mucho peso que Osasuna haya sido indemnizado. Es una auténtica víctima”, aporta. Tiene “alguna esperanza” en que el Tribunal de Arbitraje Deportivo se desmarque de la UEFA.

“Espero que se den cuenta que una institución que ha sido perjudicada e indemnizada y que ha denunciado los hechos no puede ser corregida, porque así lo dispone además la directiva 1937 del año 2019. Dice que quien denuncia no puede ser sometido a ninguna responsabilidad”, asegura. “El TAS se la juega. Cuando es una decisión jurídica tan aberrante, tan contra natura… El derecho español ha dicho que Osasuna es víctima y se le ha indemnizado por los autores. El TAS también debe valorar los derechos continentales, hay un principio de proporcionalidad. Tiene que haberla entre la sanción y el hecho. El azote va a la institución. ¿Pero la institución es culpable?”, apunta.

Y es que Osasuna, como persona jurídica, no fue condenada. Es más, puso la denuncia y ejerció como acusación particular. “El mensaje que se le daría a los clubes es que no denuncien, que lo metan debajo de la alfombra, porque como denuncien te van a saltar la directiva que he citado y te van a dejar sin jugar en competiciones europeas. Osasuna es perjudicado y Vizcay y compañía indemnizan al club. La UEFA está yendo más allá del sentido lógico de la sentencia. Por ahí sí veo que hay algún resquicio para solucionarlo”.

“Otra cuestión es que además el delito estaría prescrito en España. Han pasado los 10 años que marca la corrupción deportiva. Desde ningún punto de vista parece razonable que esa sanción tenga algún sentido jurídico”, expresa.

CORRUPCIÓN DEPORTIVA

Emilio Cortés, además, pone la lupa en detalles de los amaños y lo que dice la sentencia. “Hay una cuestión sobre la que se ha hablado poco. A los directivos les castigan con corrupción deportiva que existe en España, y es un artículo absolutamente disparatado. De hecho el rastro del dinero se pierde en Amaya y en Xavi Torres. Uno no tenía ficha y el otro estaba lesionado. Uno de ellos se compró un yate. Parece que el dinero se lo gastó en eso y no fue a parar los jugadores. Se adelanta mucho la barrera para que se considere delito Se ha creado un panorama desolador”, lamenta mientras reconoce que la UEFA tiene una normativa “bastante arbitraria”.

Jorge Vaquero: “Las normas se crean a golpe de caso y el de Osasuna puede ser el que la cambie”

Jorge Vaquero, abogado especialista en derecho deportivo, considera que Osasuna tiene “posibilidades” en el TAS aunque los antecedente no son nada halagüeños. Por un lado valora que Osasuna ha sido el denunciante y que han pasado ya 10 años de los hechos, algo inédito a valorar por el tribunal. Por otro, si se basa en la “literalidad de la norma” de la UEFA no puede ser optimista.

“La decisión de Apelación entra dentro de lo esperable. Era muy raro que la UEFA se apartara de la decisión de los inspectores. Si tenemos en cuenta la normativa aplicable y los precedentes, que no son positivos para Osasuna, es la constatación de que la consecuencia lógica era lo que ha ocurrido”, argumenta. “Se abre una nueva posibilidad, es el foro del TAS. Cada caso es distinto y no existe obligación de los miembros de seguir los precedentes anteriores, aunque tengan su influencia.

Es la primera vez que se somete ante este tribunal un caso en el que ha pasado tantísimo tiempo desde que se producen los hechos hasta que el club es inadmitido. Son 10 años. Todos los precedentes son de 2-3 años desde los eventos hasta la inadmisión. Se puede ser moderadamente optimista en ese plano”, comenta. “Pero si uno revisa los casos de amaños de partidos en los cuales el TAS ha revisado decisiones de sanción de UEFA vemos que todos han sido ratificados. Eso invita al pesimismo”, dice.

Vaquero relata que “ayuda” que Osasuna sea quien haya denunciado los hechos, ya que ha tenido una “actitud proactiva en la persecución de los hechos y en que los responsables afrontaran las consecuencias”.

ESTE OSASUNA ES OTRO

“El propósito de la norma de UEFA es que clubes que han sacado provecho de estas operaciones turbias no puedan participar en sus competiciones, pero ¿hasta qué punto Osasuna, diez años después, con directivos y plantilla renovada, ha sacado provecho de aquella situación? No tendría que aplicarse la norma. Se podría solucionar si la UEFA pusiera un periodo prudencial entre los hechos y la posible inadmisión, por ejemplo 5 años. Pero no 10”, incide sobre la temporalidad.

“Las normas se crean a golpe de caso y el de Osasuna puede ser el qu cambie esta norma para que estos supuestos no lleven aparejada la inadmisión”, concluye.

Miguel Troncoso: “Creo que el TAS será más sensible que la UEFA”

Una vez emitido el informe de los inspectores, Miguel Troncoso esperaba que llegara la exclusión por parte de Apelación de la UEFA. “Si un órgano interno le recomienda que adopte una decisión pues lo hago. No deja de ser doloroso, pero era esperado. Todas las armas van ahora al TAS y espero que tenga en consideración elementos distintos que la lectura de la norma puramente literal.

Han ido a la solución más fácil, ceñirse a esa norma de haber participado directa o indirectamente en manipulación del resultado de un partido. Como la norma no prescribe tiran para adelante”, señala este abogado navarro especialista en Derecho Europeo que trabaja en Bruselas.

“No han tenido compasión y esto viene a ser una sanción ejemplarizante. Es curioso porque la propia UEFA dice no es una sanción, que es criterio de elegibilidad. Ese atajo es fácil porque sí es una norma sancionadora”, dice Troncoso, quien al principio del proceso no esperaba la mano dura que ha exibido la UEFA. “Peor no podemos estar. Tengo esperanza. Yo era optimista al principio, pero me quedé helado. No esperaba que la UEFA fuera a ser tan radical”, indica.

“La normativa UEFA dice que podrá tomar en consideración las decisiones a nivel nacional por instancias disciplinarias y deportivas o jueces. Puede o no, pero es curioso que han obviado completamente lo que pasó en España. Visto el caso de Osasuna, que por definición no puede ser víctima y culpable a la vez. Creo que el TAS será más sensible a lo que ha pasado a nivel judicial”, reflexiona.

EL BESIKTAS, MAL PRECEDENTE

Troncoso pone sobre la mesa el precedente del Besiktas, que no es nada favorable. “En 2012 fue sancionado un único directivo pero no el club. Osasuna debería desmarcarse. El Besiktas no fue sancionado en Turquía, pero el Directivo no actuó a espaldas del club y aquí sí, incluso la Directiva lo denunció. En la norma se pretende proteger el fair play y quien ha sido el máximo garante del juego limpio es el club y se excluido. Me parece que es esquizofrenia jurídica. La UEFA es una institución privada pero no escapa al derecho”, asegura.