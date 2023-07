Fran Canal: "Haremos lo que sea para recuperar lo que nos han quitado"

Julio va a ser un mes caliente. El osasunismo va a estar muy pendiente de las resoluciones que otorguen o no la presencia en la 38 jornadas en el campo y ahora, una vez irrumpido un conflicto que no entiende de justicia, toca hablar en los despachos. En el suyo de El Sadar, centro de operaciones, Fran Canal hace un paréntesis de su agitada jornada para explicar los argumentos del club y los pasos a seguir entre otras muchas aristas de un asunto con final incierto. . El osasunismo va a estar muy pendiente de las resoluciones que otorguen o no la presencia en la Conference League Osasuna se ganó su derecho eny ahora, una vez irrumpido un conflicto que no entiende de justicia, toca hablar en los despachos. En el suyo de, centro de operaciones, Fran Canal hace un paréntesis de su agitada jornada para explicar los argumentos del club y los pasos a seguir entre otras muchas aristas de un asunto con final incierto.

7 de junio. Tres días después de celebrar el pase a la Conference, llega una noticia inesperada.

Yo venía a trabajar y recibí un mensaje con un link a una noticia. Parece ser que habíamos recibido una notificación. Miré el ordenador y lo comprobé. Nos comunicaron que se acaba de abrir una investigación. Nos pusimos a trabajar. Nuestra obligación era preparar la documentación para llegar a las últimas consecuencias.

¿Cuál fue su reacción?

Incredulidad absoluta. Pero si lo tienes ahí, tienes que defenderte desde el minuto 0. Aquí hay una cuestión. El procedimiento va a tener celeridad para no esperar a cada tramo. Debemos tener preparados los siguientes movimientos.

¿Hay esperanzas en el Comité de Apelación de la UEFA?

Hay algo fundamental. Si tienes la razón, siempre es de esperar que puedas ganar en cualquier instancia. Jurídicamente tenemos la razón, además de moralmente. Si Apelación analiza nuestras alegaciones, lo normal es que las tenga en cuenta. Se agarran a un artículo que dice que “si participas directa o indirectamente en una actividad determinada” te deben sancionar.

¿Qué han argumentado?

Hemos argumentado que en la Unión Europea el que denuncia un delito no puede pagar ese delito. Este delito ocurrió hace nueve años con una directiva que nada tiene que ver con la actual, que presentó la denuncia hace 8 años ante los tribunales reclamando transparencia, limpieza y poniendo en práctica una serie de actuaciones para devolverle la dignidad al club y que cada uno pagara sus responsabilidades. No puede ser que el máximo órgano judicial español diga que tú eres la víctima, y tienes derecho a cobrar una indemnización embargando los bienes de determinadas personas, y de repente tú seas el que tiene la pena mayor. Es una sanción injusta por nuestra reputación, economía, institución y plano deportivo. Entendemos que en cualquier instancia podemos y debemos ganar. Tenemos que creerlo porque estamos en posesión de la verdad.

¿A Apelación se le han trasladado las mismas explicaciones que a los inspectores o en cada instancia hay una estrategia?

La línea argumental es la misma, aunque si los inspectores te pedían algo en concreto les mandábamos los argumentos de ese punto. Ahora, con Apelación, contestamos sobre lo que nos han dado traslado los inspectores. Si vamos al TAS, deberíamos tener en cuenta el fallo Apelación.

¿Tienen pensado pedir la cautelar si Apelación falla en contra?

Sí. En el momento en que falle Apelación, el plazo para el recurso es muy pequeño. En ese escrito al TAS, si llega ese momento, pediremos de forma subsidiaria las medidas cautelares.

¿Qué beneficio supondría?

El fallo de los inspectores propone que se considera a Osasuna inelegible para poder participar, pero no es firme. Hoy seguimos siendo equipo de Conference.

¿Qué lectura hizo de los aplazamientos que se tomaron?

Fueron porque a diferencia de otros casos, donde los equipos no recurrían, el nuestro comienza diferente. Somos el denunciante. No se puede castigar al denunciante.

¿Conoce algún caso en el que el denunciante sea el sancionado?

No digo que no los haya, pero no conozco ninguno.

¿Le convencieron las explicaciones de la Federación Española?

No entendemos el punto nuclear del conflicto. Han manifestado que en la documentación que han entregado a la UEFA siguen nuestra línea. Eso es cierto. Lo hemos podido verificar. Han trasladado que no había un expediente administrativo, que nunca estuvieron personados, que hemos sido víctimas y que nunca hemos estado encausados. El matiz es que en nuestro comunicado no les reclamábamos eso. Les pedíamos que ante la imagen pública nos concedieran la misma presunción de inocencia que habían pedido para otro equipo (Barcelona). Nada más. Osasuna no pretende ser ningún punto de encuentro de guerra de otras partes. Osasuna tiene que defenderse a sí mismo.

Antes de los comunicados, ¿ustedes no sabían que la RFEF estaba siguiendo ante la UEFA la misma línea del club?

Mandamos el comunicado a los pocos minutos de haber recibido el informe de los inspectores, donde lo vimos. Manifestamos que habíamos pedido a la Federación que mientras no se resolviera el proceso no se debía transmitir esa imagen pública sobre nuestro castigo. Si un periódico publica que Osasuna no jugará competiciones europeas, lo normal es que la UEFA en España, cuya representación ostente la Federación Española de Fútbol, se dirija a los medios y pida la presunción de inocencia.

Decían desde el club que se sentían solos. ¿Por algo más?

Hemos tenido que caminar solos. Nuestra obligación con nuestros aficionados, empleados y jugadores es defendernos. Estamos en posesión de la razón. Tenemos que poner todas las energías.

Resumiendo: la RFEF podía haber salido antes para decir que estaba a favor de Osasuna.

Pero no le pedíamos que nos defendiera, le pedíamos la presunción de inocencia. Es muy importante para nosotros. Creemos que debe haber independencia de los órganos que juzgan. Pedíamos que no se nos diera por castigados antes de haber sido escuchados.

¿Cómo interpreta las filtraciones a los medios catalanes?

Lo único que sabemos son los destinatarios de los correos de la UEFA. Somos nosotros y la Federación. Pero no podemos acusar a la Federación porque no tenemos pruebas. Manifestamos los hechos que tenemos constatados.

¿Se ha puesto en contacto Luis Rubiales con Osasuna después de aquel cruce de comunicados?

El día anterior a la rueda de prensa de la Federación tuvimos comisión delegada y estuvimos juntos.

¿Cómo fue ese encuentro?

Estuvimos hablando y discutiendo de los temas del orden del día.

¿No hablaron de la polémica? La RFEF hizo una rueda de prensa solo sobre Osasuna.

Ni nos lo notificaron. Entendemos que esta polémica tiene que acabarse. Tenemos que centrar los esfuerzos en convencer a la UEFA, y si no a quien corresponda, de que somos un club elegible y que cumplimos con nuestras obligaciones.

La UEFA ha exculpado al Barcelona. Laporta reconoció que se reunió con Ceferin y que le convencieron sus argumentos. ¿Esto es un ejemplo de ‘débil con los fuertes’ y ‘fuerte con los débiles’?

Las defensas se tienen que hacer en las instituciones. Cada uno tiene su criterio. El Barcelona tiene todo el derecho del mundo a jugar la Champions y le hemos dado la presunción de inocencia.

¿Le ha venido bien al club azulgrana el caso de Osasuna?

Sinceramente, no pienso en el Barcelona. Pienso en Osasuna.

¿Han recibido apoyos de otros clubes? No ha habido muchas voces que respalden a Osasuna.

Nos ha transmitido su cariño, su solidaridad y su respeto un número importante de presidentes, entidades e instituciones. Es un tema delicado. Como Osasuna nos gustaría que esos apoyos tuvieran el refrendo de un comunicado público, pero es complejo. Cada club representa a un número importante de seguidores, accionistas...

¿El presidente de LaLiga también ha mandado su apoyo?

Nos ha mandado su apoyo porque entiende que él también fue parte en el procedimiento. Conoce de primera mano que había personas que estaban transgrediendo la ley y que la denuncia fue de los siguientes gestores del club.

¿Y por qué no dice nada públicamente Javier Tebas? A la Federación ya se lo pidieron.

Es que LaLiga no manifestó nada sobre el expediente al Barcelona. Pedir que se manifestara sobre el nuestro no era lo correcto. En todo caso, no olvidemos que LaLiga intentó que Osasuna fuera investigado. Fue la justicia la que manifestó que Osasuna no podía serlo.

La RFEF señala que Tebas es quien primero pone en conocimiento de la UEFA el caso de Osasuna en 2015.

Lo desconozco. Aquello fue en 2015 y la sentencia del Supremo de la que sale todo esto es de 2023.

¿Quién ha tirado entonces la primera ficha del dominó?

Esto que me preguntas sale de la rueda de prensa del otro día. LaLiga manda una carta a FIFA y a UEFA quejándose de que la Federación no se personara como acusación particular. En realidad, era una crítica hacia el procedimiento judicial pidiendo que la Federación intentara a defender la limpieza de la competición. No tiene nada que ver lo que pasó hace ocho años con lo del Supremo.

Denuncia anónima, actuación de oficio de la UEFA como dice la RFEF... ¿Cuál es su teoría?

No puedo probar ahora si alguien ha tenido que ver o no. Si el procedimiento avanza, es probable que se pueda saber y quién. Ni idea de cómo hemos llegado hasta aquí.

¿Le gustaría saberlo?

Indiscutible.

Después del TAS, ¿existiría la opción de la justicia ordinaria?

En estos momentos estamos en el Comité de Apelación, aunque podamos tener trabajado lo del TAS. Ya veremos cada una de las situaciones. Jugaremos con el tiempo. Después de Apelación, el TAS tendría el tema de la cautelar.

¿Cree que en julio se va a resolver todo? El sorteo es el 7 de agosto.

El fallo de Apelación sería la semana que viene. Va por la vía de urgencia. Si nos dan el plazo de alegaciones de 10 días para presentar ante el TAS, todo será en julio.

¿Sienten desgaste?

La propia necesidad de tener que defendernos te da más energía. La final de la Copa generó semanas de mucha carga de trabajo. Osasuna tiene una estructura no muy grande. La gente ha terminado la temporada cansada y esto ha sobrecargado la agenda. Se va llevando. Pero ese no es el problema. El problema es la sensación de injusticia con la que te vas a dormir cada día, pensando en que tenemos que hacer lo que sea para recuperar lo que nos han quitado.

¿Trabajan con muchos abogados?

Coordinamos distintos equipos. Yo aprovecho mi formación jurídica. Es bueno coordinar distintas líneas de defensa y argumentos. Tú ves una parte de un hilo argumental y dejas de ver otras. Soy el responsable de que las cosas para bien o para mal vayan saliendo. Informo al presidente en todo.

¿Qué tal está Luis Sabalza?

Preocupado. Tenemos la suerte de que Luis nos deja trabajar. Todo lo que va pasando lo vamos comentando, nuestras estrategias. La semana que viene tendremos noticias de por dónde van los tiros.

¿Cuál es el impacto en el plano deportivo con esta incertidumbre?

Braulio, con Cata, está trabajando para hacer una plantilla sólida que compita con un papel digno en la Liga. Quedar séptimos fue un sueño, lo mismo que llegar a la final de Copa. Tenemos una limitación presupuestaria sobre otros. Osasuna no está vendiendo. Estamos intentando mantener la estructura con jugadores canteranos que pueden tener un valor en el mercado importante. El trabajo de Braulio y de Cata es impecable. Ellos van a trabajar en una única vertiente que es jugar Conference. Si tuviéramos un revés, tendrán que valorar cómo cerrar la plantilla.

Los dos escenarios difieren, como el plano económico.

El deportivo como el número de jugadores por el número de partidos. Osasuna el año pasado tenía una plantilla corta y Jagoba sacó un rendimiento extraordinario.

¿Se va a seguir con el esfuerzo de retener a los mejores jugadores?

Hasta ahora esa ha sido la línea. Lo que pasa es que compites contra equipos que sí que venden y tienen dinero para fichar. Si no vendes y tienes el presupuesto ordinario que tienes, es muy complicado sobrevivir.

¿Todo este conflicto unirá más al osasunismo si cabe?

Nos sentimos arropados. Lo notas en la calle, en las redes sociales, en entrevistas en medios de comunicación, en conversaciones de grupos de personas... Se sienten indignados y despojados de su derecho. Nos están intentando arrebatar algo que nos hemos ganado. Tenemos que pelear con todas nuestras armas para poder conseguirlo.