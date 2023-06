No sólo es el qué, es el cómo

Duele ver la situación derecién firmada la mejor temporada Liga-Copa. El varapalo escuece más por cómo se está construyendo el relato entre filtraciones interesadas a medios catalanes, el Barcelona en la sombra que se puede ir de rositas con el escándalo de los 7 millones pagados al exvicepresidente de los árbitros, la teoría de la denuncia anónima y la Federación de Rubiales sin mostrar el más mínimo respaldo.por una inmensa masa de aficionados, no solo rojillos, que asisten atónitos a una de las mayores injusticias del fútbol español. Ahora están comprendiendo las claves que justifican un conflicto tan sucio. Osasuna ha ido a pecho descubierto con sus comunicados. Lo viene haciendo desde que pusiera la denuncia en 2015 ante las salidas injustificadas de dinero de los anteriores gestores. Ya actuó así hace unos meses cuando pidió una reflexión del uso de la tecnología tras un gol mal anulado del que nunca se supo más. De nuevo exponey del que sabe que se expone a facturas posteriores a pagar. El tono empleado por Rubiales para responder una carta ayuda a entender que el presidente de la RFEF y vicepresidente de la UEFA no ha mostrado el mínimo interés para defender a Osasuna, que no le pidió ningún trato de favor, sino más bien compresión o una declaración pública. El club se sentía tan solo que ha querido compartir su dolor y sus razones. Con la verdad por delante. Va limpio. Comienza la pelea de los recursos. No hay esperanzas de que Apelación de la UEFA resuelva a favor en unos días y los esfuerzos se centrarán en remontar el partido en el TAS, sin obviar que se plantea acudir a la justicia ordinaria. No se va a rendir Osasuna en los despachos, como en el verde, pero este panorama desagradable se cobra consecuencias. En materia de fichajes, se ha quitado el foco sobre futbolistas que podían vestir de rojo con el gancho de Europa. Por alguno, se estaba dispuesto a pagar un traspaso.Muy tocado.