Jagoba Arrasate: “Visualizo a David y Unai García levantando al Copa”

De la repercusión de la coqueta sala de prensa de Tajonar a una gigante zona en La Cartuja habilitada para los medios de comunicación nacionales. Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, se mostró ilusionado ante la posibilidad de lograr el primer título de la historia con el equipo navarro.

¿Cómo se encuentra a horas de la final?

Estoy bien. Tranquilo, a la espera de la última sesión y con muchas ganas de que llegue el partido. Se ve la trascendencia del partido con esta abarrotada sala de prensa. Pero todo hay que llevarlo con naturalidad.

El partido de este sábado, ¿puede alargar su ciclo en Osasuna?

No creo que dependa de lo que ocurra ante el Real Madrid. Cuando creen en uno, cuando esa confianza existe., uno suele dar lo mejor de sí. También está la labor de los jugadores. En el fútbol los proyectos largos requieren de un proceso, y de tiempo. A veces no hay tiempo. Puede ser una excepción estar cinco años en un mismo club. Estoy culminando este proceso con una final, pero no nos conformamos con eso. Queremos hacer un gran partido y llevarnos la Copa.

¿Cómo se lleva con naturalidad este momento?

Todo ayuda, también que la plantilla es muy normal. Es una familia. Hemos hecho una semana como cualquier otra y haremos la víspera de partido igual. Incluso el mismo día. También se nota la trascendencia y la unión en el entorno rojillo. Estamos centrados en dar la mejor versión, pero sabemos que eso no será suficiente. Hay que jugar también con la ilusión de nuestra gente. Si somos capaces de aunar las dos cosas, plantearemos un partido difícil para el Real Madrid.

¿Por dónde pasan las claves del partido?

Es un partido más como otros tantos que hemos jugado contra el Real Madrid y no hemos sido capaces de ganar. Sabemos cómo hacerle daño Tendremos que llevar la esencia de Osasuna en su máximo esplendor. Otra de las claves será que ellos no estén cómodos. Si hacemos un partido abierto o con espacios, esas opciones de ganar se reducirán. Una cosa importante será incomodar la Real Madrid.

¿Qué le diría a todos los aficionados que acudirán a Sevilla?

Que tengan buen viaje porque son casi 1.000 kilómetros. Y que disfruten tanto este viernes como el sábado. Son horas históricas y ellos también se lo han ganado. A partir de las 22 horas me gustaría que jugasen con nosotros. Los vamos a necesitar. Saben que somos más fuertes con ellos. Cuando ha habido esa comunión de equipo y afición hemos sacado lo mejor de nosotros.

¿Hay algún mensaje de motivación?

No hace falta motivar a la gente. Con ver las gradas llenas y ver a tanto rojillo, también el mosaico que se prepara. La gente es consciente del partido.

¿Se visualiza levantando la Copa?

Sí. Como dice Braulio para que suceda hay que soñarlo. Yo visualizo a David García y Unai levantando la Copa.

Se habla de que a Osasuna le interesa un partido largo.

Llevamos cuatro prórrogas y no nos importaría otra más. Incluso tanda de penaltis. La gente habla fácil de hacer un partido largo, pero es muy complicado. Para llegar a una prórroga hay que hacer las cosas bien antes. Lo que no quiero es darles facilidades o cometer errores y que no haya final. Vamos a pelear para dar nuestra mejor versión. Si ponemos un listón que el Real Madrid nos supera, pues no se podrá hacer nada. Acabaríamos tristes, pero con la conciencia tranquila.

¿Ha sido larga la espera hasta la final?

No cabe duda que se nos ha hecho bastante larga porque llevamos 18 años sin jugar una final y el Real Madrid lo hace casi cada año. Por suerte hemos tenido un calendario apretado y no hemos podido pensar en la final. Íbamos día a día y ha sido la mejor manera de encarar la final. El martes pasado pudimos competir en el Camp Nou.

La final de Osasuna, ¿es una reivindicación del premio a esos entrenadores como usted que no están acostumbrados a disputarlas?

No creo que esto sea reivindicar la figura de ese tipo de entrenador. La Copa del Rey permite que haya la magia a esos equipos no tan punteros que en la competición liguera no podríamos optar a un título. Eso sería imposible en el torneo de la regularidad. En esta Copa han creído desde la dirección deportiva hasta la plantilla.

¿Es difícil hacer un once titular?

Cuando te clasificas te viene a la cabeza qué once puedes sacar para enfrentarte al Real Madrid, pero el día a día te cambia de opinión porque vemos qué pasa en los entrenamientos. Yo veo el estado de cada uno. Intentaré ser lo más justo posible y que el equipo sea competitivo. En la final es imposible ganarle al Real Madrid con los once de inicio, necesitaremos a los suplentes y también a los que no jueguen. Ellos van a entender su rol. Necesitamos a todos para levantar la Copa.

¿Tiene preparada alguna sorpresa?

Carlo es un especialista en ganar finales. Nos tenemos más que analizados los dos rivales. Más que buscar una sorpresa, necesitamos nuestra mejor versión. El fútbol es de los jugadores, no solo de pizarra. Tendremos que hacer un partido perfecto.

¿La final pasa por nombres como Rubén Peña o Abde?

Nuestra fuerza está en el grupo y nos tenemos que guiar por el colectivo. Necesitamos una defensa coral para frenar todo el caudal del Real Madrid. Y en ataque también atrevimiento, ser verticales. Nos centraremos en lo colectivo, pero las finales también tienen nombres propios y esperemos que sean jugadores de Osasuna.

Sea cual sea el resultado, ¿ya ha ganado el osasunismo?

El valor del sentimiento que estamos generando es incalculable. Ese sentimiento de pertenencia de estar aquí… Es para estar orgullosos de ser de Osasuna. Esa victoria ya la tenemos, pero queremos más. Si hacemos un buen partido tendremos nuestras opciones. Queremos poner la guinda a todo eso con la Copa del Rey.