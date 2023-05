David García: “Como buenos navarros no tenemos miedo a nada”

David García desprendía ilusión en sus palabras y su gesto en la comparecencia de prensa que ha tenido lugar en La Cartuja antes de la sesión previa. El de Ibero confía al máximo en su equipo.

¿Qué siente?

Se nota el gran ambiente y repercusión que tiene esta final. Para mí, como capitán, es un orgullo increíble estar aquí y representar a toda Navarra. Con muchas ganas de que llegue el partido.

¿Cómo ve la final ante un Real Madrid favorito?

Como buenos navarros que somos, no tenemos miedo a nada ni a nada que se nos ponga por delante, el ejemplo es esta Copa, hemos eliminado a grandes equipos. Son grandes jugadores. Nos centramos en nosotros y las posibilidades que tenemos de ganare.

¿Qué siente y qué le dice a la afición?

Siento optimismo. A la afición quiero agradecerles el apoyo, no es fácil el desplazamiento hasta aquí. Queremos que sea ese jugador que esté con nosotros.

¿Se puede disfrutar?

Me cuesta disfrutar jugando, compito siempre al máximo, que no se me escape ningún detalle, el disfrutar se lo dejamos a nuestra gente. Va a ser un fin de semana inolvidable.

¿Qué supondría ganar la Copa?

Sería poner la guinda a un sueño desde pequeño, hasta hoy mi mayor hito. Sería el primer título en la historia. Muchas ganas e ilusión de que haya podido venir Roberto Torres, es uno más de la plantilla.

¿Dónde estaba en la última final de 2005?

Era un crío, tenía 11 años, fui con mis padres al Vicente Calderón. Había rojillos por todos los lados. Quedó un sabor agridulce por la derrota.

¿Qué significa la final?

Lo significa todo. Es el partido más importante de mi carrera. He tenido que hacer mucho trabajo, como capitán siento responsabilidad. Se ve recompensado con esta final.

¿Los detalles cuentan?

Son importantes los detalles y en una final aún más, tenemos que intentar estar en el partido los 90 minutos para tener opciones.

¿Por dónde pasan las opciones?

Ya hemos tenido cuatro prórrogas. Es importante que haya partido, alargarlo lo máximo posible. Nuestras opciones pasa por que el partido no se acabe pronto. Hemos hecho una gran competición de Copa, hemos superado las piedras en el camino. Es un gran premio por lo que hemos sufrido, pero las finales están para ganarlas.

¿Cómo está del golpe en la nariz?

Por la nariz no va a peligrar la final. No me pensaba perder el partido por nada del mundo.

¿Cómo van a gestionar el posible miedo escénico?

Tenemos jugadores que tienen personalidad y carácter en el campo, incluso en gente joven. No nos va a poder la presión, tenemos jugadores que han jugado partidos importantes jugando con otros clubes por ejemplo. Habrá más nervios pero lo vamos a dar todo.

¿Qué Osasuna espera?

Espero ver un Osasuna reconocible después de lo que hemos hecho en esta Copa. Si algo tenemos corazón y empuje, no nos van a faltar con miles de rojillos apoyándonos.