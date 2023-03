Indignación en Osasuna

La indignación era total en Osasuna en el día después de Mestalla. Los rojillos caían en una de sus peores actuaciones de la temporada, sin tirar a puerta y con errores impropios de jugadores infalibles, pero la noche quedaba marcada. En el club, nadie ponía ayer paños calientes a la derrota y a la mala imagen ofrecida, pero flotaba el enfado por lo sucedido con el colegiado coruñés. El debate no era que influyera en el resultado, porque no lo hizo. La predisposición a expulsar a jugadores rojillos era lo inexplicable.

A nivel interno, se apoyaba el discurso de Jagoba Arrasate cuando atendió a los micrófonos. No se trataba de ningún arrebato o calentón. “Osasuna esta semana ha sido ejemplar, no se ha quejado, ha mandado una solicitud para ayudarles y hemos visto hoy qué ha pasado. Estoy hablando de dos rojas que no son. Ver cosas que no han pasado es muy difícil y voy a eso”, clamó el técnico, pocas veces tan airado y aclarando que no se le malinterpretara para justificarse del mal partido. Las excusas no van con su estilo. Esas palabras también generaron el unánime respaldo del osasunismo, tan indignado. El mensaje saltó a la escena mediática nacional.