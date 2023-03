Aimar Oroz, recién entrado al campo, no daba crédito cuando Iglesias Villanueva le había sacado la roja por una entrada a Gayà en una disputa. El VAR le hizo rectificar. El colegiado lo vio en la pantalla y al darse media vuelta se encontró con el joven canterano, que no es sospechoso de ser duro en el juego ni en sus palabras. Solamente estaba pidiendo justicia. “¡Vale ya, vale ya. A ver si te vas a ir por doble!”, le dijo un tenso Iglesias Villanueva sin quitar su mirada fija de la cara de Aimar durante varios segundos. A continuación, le hizo el gesto de que le anulaba la expulsión y todo se quedaba en una amarilla.

La escena de esa actitud tan desafiante se podía ver en la televisión. No corren buenos tiempos para los árbitros, que parecen atenazados con sus comportamientos y decisiones en un clima ensombrecido por el caso Negreira con tantos interrogantes que flotan en el aire y muy pocas respuestas. En cualquier caso, lo sucedido en Mestalla no es justificable de ninguna de las maneras.

Luis González Obregozo, comentarista arbitral de este periódico, acentuaba en su análisis tres clases de arbitraje. El bueno, “aquel que ve lo que ocurre y lo sanciona”. El flojo, “el que no ve lo que ocurre y no lo sanciona”. Y el malo, “es el que ve y sanciona cosas que no ocurren”. Queda claro dónde quedó enmarcado Iglesias Villanueva. A su juicio, era el peor arbitraje de la temporada. “Sin criterio ni control de partido, desconcertante en sus decisiones y con un nivel inaceptable para Primera División”. Poco más que decir.

Osasuna había firmado un encuentro nefasto contra un rival que le puso más pasión. No hay que pasar por alto esa mala imagen ofrecida. Hay muchos aspectos que mejorar. Sin embargo, preocupa ese problema de fondo con los arbitrajes. ¿Qué quería decir Arrasate con eso de ‘es difícil seguir creyendo en esto? ¿Influyó esa carta tan correcta que mandó el club rojillo, dicho por Jagoba, con un tono “ejemplar” cuando las pulsaciones ya se habían bajado? ¿Por qué González González no había ido a la nevera tras su despropósito en el VAR el día del Celta? ¿Por qué el colectivo arbitral no se acerca a los clubes y aficionados? ¿Por qué es tan imprecisa la tecnología con los medios que hay? Y para terminar. ¿Le habrán cogido a Osasuna la matrícula para la semifinal de Copa en San Mamés?

EN LA GRADA

LA GESTIÓN DE LOS PORTEROS

Arrasate está repartiendo los minutos esta temporada en la portería. Aitor Fernández y Sergio Herrera no pierden protagonismo. La posición está muy bien cubierta. Ambos están enchufados. La gestión está siendo acertada. El sábado en Mestalla saltaba el de Miranda de Ebro, que era el mejor rojillo de largo con un nuevo penalti parado para la colección y dos grandes paradas. Hay un dato curioso que tiene que ver con la puerta a cero. Osasuna es el único equipo de las cinco grandes ligas de Europa que no ha encajado gol en la primera mitad de sus partidos en 2023, según destacaba Opta. Solo hay tres escuadras en Primera División (Barcelona, Real Madrid y Atlético) que han recibido menos.

"SE HA NOTADO QUE SE JUGABAN MÁS"

Llamaron la atención las palabras de Jon Moncayola a pie de campo nada más acabar el partido. Las dijo con las pulsaciones altas, pero sorprendieron. “La primera parte ha sido disputada, no hemos sufrido mucho. En la segunda parte ellos han demostrado que se jugaban más que nosotros aunque no sea así”, decía el jugador navarro, reconociendo que Osasuna no había puesto toda la carne en el asador. Era la noche en la que no se produjo ningún lanzamiento entre los tres palos. Había que ser autocrítico. “Habrá que cambiar cosas, volver a tener más el balón, centrar más y llegar al área con gente”.

LA SEMANA DE LA LISTA DE LA SELECCIÓN

David García, Jon Moncayola y Chimy Ávila se encuentran en la prelista que maneja Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador nacional. Este viernes se hará el corte. El técnico riojano comparecerá en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para ofrecer la lista de cara a los partidos clasificatorios de la Eurocopa 2024 ante Noruega y Escocia. España se medirá el 25 de marzo a la selección que lidera Haaland en Málaga y el 28 de marzo jugará en Glasgow. El central rojillo tiene opciones reales de estar por primera vez en el combinado nacional. De la Fuente le ha visto tres partidos en directo y muchas quinielas mediáticas le meten entre los elegidos. No se descarta tampoco al Chimy.

DIEGO MORENO Y 10 PARTIDOS EN LA MOCHILA

El lateral ribero volvía este domingo a jugar con el Promesas horas después de bajarse del avión de Valencia, donde estuvo en el banquillo. Era su primer partido del año con el equipo de Castillejo. El último, el 18 de diciembre. Ese día contra el Sabadell no sospecharía lo que le vendría. Su salto al primer equipo, con las lesiones de Nacho Vidal y Rubén Peña, le ha hecho ganarse diez partidos al máximo nivel (651 minutos). El doctorado de Diego Moreno ha sido exitoso. De repente, te pasa un tren por delante y sabes subirte. Ahora lo tendrá más complicado. Moncayola está jugando de lateral y ha vuelto Nacho Vidal. Peña tampoco tardará en volver, se supone.