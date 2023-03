Surrealista Iglesias Villanueva

El VAR salió al rescate de Osasuna y de Iglesias Villanueva en dos ocasiones para anular dos rojas, un hecho insólito desde que se aplica el videoarbitraje en la Liga. Justo en la semana en que el club pidió aclaraciones al Comité Técnico de Árbitros por el gol anulado a Abde.

La primera escena rocambalesca llegó en el minuto 20 tras un error de apreciación flagrante que terminó con tarjeta roja directa para Sergio Herrera y en el 85 por una entrada de Aimar Oroz que no merecía ese castigo. Osasuna firmó su peor partido del año y el arbitraje estuvo a ese mismo nivel. En la tercera llamada del VAR señaló un penalti de Darko que no había visto. Para olvidar.

El esperpento comenzó pronto en esa jugada de Sergio Herrera, expulsado cuando la acción no había sido ni mano fuera del área ni falta. Esta vez sí se usó correctamente la tecnología tras la línea mal trazada el pasado lunes en El Sadar. En Mestalla también pusieron el foco en el árbitro por un claro penalti no señalado en el Camp Nou.

Sin VAR, Osasuna se habría quedado con diez casi todo el partido de manea muy injusta. La jugada fue rápida. Un error de David García dejó el balón en carrera a Hugo Duro, que se encontró en su camino a Sergio Herrera. Estiró la pierna, como se apreció después en la repetición, y despejó la pelota limpiamente. Sin ninguna duda.

El juez de línea levantó la bandera tras la caída del delantero del Valencia. Le dio su visión a Iglesias Villanueva. Interpretó que el de Miranda de Ebro había tocado el balón con la mano para frenar una clara ocasión. Nada más lejos de la realidad. De ahí que Herrera se lo tomara a risa y negara con el dedo esa decisión. Sabía que no había cometido ninguna infracción y mantuvo la calma en todo momento. Se quedó en el césped a la espera de que entrara en juego el VAR.

Lógicamente, Cuadra Fernández llamó a Iglesias Villanueva para advertirle del error. Tocaba rectificar, mismo gesto que tuvo que repetir en la locura final. Aimar cometió falta sobre Gayá y el gallego le mostró la roja de inmediato. Se precipitó otra vez. Acudió a la pantalla y dejó la sanción en amarilla ante la mirada atónita de Aimar, que protestaba en la banda. “A ver si te expulso con doble (amarilla)...”, le dijo Iglesias Villanueva. Nueva situación salvada.

La tercera y última apreciación de Cuadra Fernández desde la sala VOR, ya con 1-0, sirvió para decretar un penalti de Darko a Correia que no había considerado en directo. Antes no apreció la caída de Lino dentro del área y señaló el que no era, puesto que el valencianista buscó el contacto y cayó antes de tiempo. Noche negra de Osasuna por méritos propios y de un calamitoso Iglesias Villanueva.