La sombra de la Premier sobre David García: un club no le quita ojo

El Rennes se lanzó a por él hace un par de temporadas. Dijo que “no” y renovó. El verano pasado era el Sevilla de Lopetegui, que estaba dispuesto a ofrecer entre 8 y 10 millones. No forzó su salida. Y en el mercado de invierno, existió la fundada sospecha de que un club de la Premier League iba a venir a ficharle. El interés era real, pero aquello no se tradujo en un movimiento en firme. David García seguía en Osasuna con los cinco sentidos puestos, como está demostrando en cada encuentro. Con una cláusula de 20 millones, en la entidad rojilla no extrañaría que hubiera una ofensiva este verano y más si se convierte en internacional. Ese club de la Premier no le quita ojo.