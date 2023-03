David García llama a la puerta de la selección

prelista que ha elaborado Luis de la Fuente antes de ofrecer la definitiva el próximo 17 de marzo. El de Ibero tiene opciones de estar entre los elegidos por el seleccionador después del gran nivel que viene manteniendo. Junto a Laporte y Pau Torres, con teórica plaza fija, emergen otros candidatos como Yeray, Le Normand y el jugador de Tajonar. De la Fuente ha visto en directo los últimos tres partidos de Osasuna (Real Madrid, Sevilla y Athletic). En El Sánchez Pizjuán por ejemplo comprobó su poderío aéreo en ese gol que adelantó a los rojillos. David García no para de cosechar hitos. El último, figurar en laantes de ofrecer la definitiva el próximo 17 de marzo. El de Ibero tiene opciones de estar entre los elegidos por el seleccionador después del gran nivel que viene manteniendo. Junto a Laporte y Pau Torres, con teórica plaza fija, emergen otros candidatos como Yeray, Le Normand y el jugador de Tajonar.(Real Madrid, Sevilla y Athletic). En El Sánchez Pizjuán por ejemplo comprobó su poderío aéreo en ese gol que adelantó a los rojillos.

Se trata de un primer filtro que ha hecho el técnico con una relación de medio centenar de nombres. Era previsible que en esa llamada inicial estuviera David García por los méritos demostrados. Todo ello con la vista puesta en un doble enfrentamiento contra la Noruega de Haaland y Escocia los próximos 25 y 28 de marzo. Son partidos clasificatorios para la Eurocopa y que se celebrarán antes de la vuelta de semifinales que afrontará Osasuna en San Mamés.

CORRIENTE FAVORABLE

Existe una corriente muy favorable hacia la figura de David entre los medios nacionales, que en los últimos días han ensalzado sus actuaciones y algunos, incluso, han pedido abiertamente que esté en la lista definitiva. Su nombre suena con fuerza.

Unas peticiones que también se dieron en menor medida en la era Luis Enrique, que no llamó al central navarro. En la nueva etapa que se abre ahora ha ganado enteros para, al menos, tener una oportunidad.

DIFERENCIAL Y REFERENTE

El rendimiento del capitán viene siendo elevado y constante en el tiempo. Ganador de duelos, con jerarquía, bien en la salida de balón y con esa fuerza característica para defender hacia adelante. Además, se ha convertido en la voz de referencia en el vestuario.

David García tiene 29 años recién cumplidos y su contrato expira en 2026. Es pieza indiscutible para Arrasate. Un buque insignia cada vez más cerca de la selección.

¿Una opción para marcar a Haaland?

David García sigue en las primeras posiciones de los rankings de despejes y duelos ganados. Su nivel es altísimo y esa fortaleza física puede ser su baza para recibir la llamada de Luis de la Fuente. España tiene que jugar contra Noruega y Escocia. En ese primer enfrentamiento, su concurso podría servir para frenar por ejemplo a Erling Haaland, la estrella del Manchester City, tal y como apuntan medios cercanos a la selección.

Si entra en la lista, David García llegaría a la absoluta sin haber jugado en ninguna selección de las categorías inferiores, como ocurrió con Sergio Busquets en su momento.

La sombra de la Premier: un club no le quita ojo

El Rennes se lanzó a por él hace un par de temporadas. Dijo que “no” y renovó. El verano pasado era el Sevilla de Lopetegui, que estaba dispuesto a ofrecer entre 8 y 10 millones. No forzó su salida. Y en el mercado de invierno, existió la fundada sospecha de que un club de la Premier League iba a venir a ficharle. El interés era real, pero aquello no se tradujo en un movimiento en firme. David García seguía en Osasuna con los cinco sentidos puestos, como está demostrando en cada encuentro. Con una cláusula de 20 millones, en la entidad rojilla no extrañaría que hubiera una ofensiva este verano y más si se convierte en internacional. Ese club de la Premier no le quita ojo.