Luis Sabalza: "Tengo una ilusión muy grande ante la semifinal"

Su teléfono no deja de sonar en las horas previas del Osasuna-Athletic y el círculo próximo del presidente rojillo siempre encuentra la misma respuesta: no quedan entradas. Luis Sabalza lanzó en la tradicional comida navideña un deseo: jugar las semifinales de la Copa del Rey. Dicho y hecho. Ayer atendió a Diario de Navarra en su regreso a Pamplona tras una reunión con LaLiga en Madrid con el buen sabor de boca del último triunfo en Sevilla y a la espera de un partido marcado en rojo. Sabalza se muestra tan ilusionado como cauto.

¿Qué sensaciones tiene antes de la semifinal?

Tengo ganas de que llegue el partido. Hay que reconocer que se ha levantado mucha expectación. Hay que tener en cuenta dos factores importantes: primero, veo que nuestros aficionados tienen una gran ilusión, pero al mismo tiempo hay que decir que la eliminatoria tiene una gran dificultad. No podemos olvidar que hemos llegado pocas veces a las semifinales y solo una a la final y el Athletic ha ganado muchas. Ha jugado más finales que la que nosotros hemos perdido. Tengo cierta preocupación. No es un partido de Liga, es otro contexto. Aunque tengamos mucha ilusión, la mayor experiencia del Athletic es importante.

¿Les ve favoritos entonces?

Lo de favorito o no favorito se va a ver en el campo. No he dicho en ningún momento que sea favorito, simplemente que tiene más experiencia que nosotros. Es una semifinal y eso cuenta.

En navidades manifestó que su gran deseo era llegar a las semifinales.

Cuando me presenté a la presidencia de Osasuna dije que quería ser el presidente del Centenario y en la comida navideña dije eso porque llevábamos muchos años sin traer la Copa a El Sadar. No habíamos llegado lejos. La gente tenía muchas ganas de hacerlo bien en la Copa. Es una competición bonita e interesante. Queríamos jugarla en nuestro estadio.

Ante el Sevilla se cumplió ese objetivo. ¿Cómo lo vivió?

Disfruté y sufrí. Cuando parecía que habíamos ganado el partido nos empataron en el último minuto. La prórroga era empezar de nuevo. Me hubiera fastidiado bastante quedar fuera de esa manera. Hubiese sido triste. Lo pudimos sacar adelante con ese gol de Abde, similar al que metió en el Pizjuán.

¿Qué ambiente espera? ¿Habrá récord de asistencia?

Creo que sí. Esperemos que haya más asistencia por una razón. El socio ha tenido que coger la entrada y el que no la ha dejado para que se use. Calculo que sí, que se superarán por lo menos los 22.000 espectadores.

¿Ha tenido muchas peticiones de entradas?

Ni te cuento. No solo desde que salió la eliminatoria, sino que el domingo al ganar en Sevilla volvió a sonar el teléfono. Pero ya no había entradas. Nuestro deseo de los que estábamos allí era volver el 6 de mayo (la final se juega en La Cartuja).

¿Es su sueño?

Todavía no, porque si fuese ese mi sueño no sé si dormiría. Entonces vamos a dejarlo. Primero vamos a vivir esta semifinal. Tenemos un mes para soñar con ello. Tengo ganas de alcanzar la final, ya viví la de 2005 y me gustaría que se desplazaran muchos socios y aficionados que no estuvieron allá por edad.

¿Será uno de sus días más importantes como presidente?

No sé si será el más importante, pero tengo una ilusión muy grande. Me gustaría decir tras la vuelta que el de la final va a ser el más importante.

¿Le ha sorprendido la respuesta de la afición agotando las entradas en pocas horas?

Hacía muchos años que no se jugaba la Copa aquí, la gente está ilusionada y es normal.

¿Palpa el entusiasmo en la calle?

Me dicen de todo y la gente coincide: hay que ganar. Yo pido calma. Hay que pasar, hay que tener los pies en el suelo. Insisto en que lo veo difícil por la experiencia de ellos, no por la ilusión.

¿Cómo ve al equipo? La victoria en Sevilla fue un chute de moral.

Nuestro entrenador ya puso el foco en la Liga. Parecía que alguno se había olvidado de que estamos jugando la Liga, que la Copa era posterior. Los que somos realistas veíamos que los de abajo se iban acercando. Había que dar un golpe encima de la mesa como el de Sevilla.

¿Qué partido espera?

Ya fuimos a Bilbao en Liga y empatamos con rigor y seriedad. Supimos jugar. Si Osasuna juega con sus armas hay alguna posibilidad, más que si nos creemos más de lo que somos.

¿La Copa del Rey qué reporta a nivel económico?

Prácticamente nada porque tiene poca venta televisiva, tiene un impacto escaso. Lo que da algo de dinero es el hecho de poder jugar en casa, como contra el Sevilla, donde hubo una gran entrada. Tuvimos suerte de poder ir en autobús a Fuentes de Ebro y Arnedo. Hace dos años hubo que ir a Sevilla y luego a Almería. Si tuviese una repercusión daría dinero. Ahora y así, desde octavos ya tiene una televisión más interesante.

¿Y el pase a la final genera ingresos adicionales?

No, pero entran en juego las entradas otra vez. Te las dan y ni siquiera pones tú el precio, te lo marcan. Sería cuestión de estudiarlo para que pudiera ir la gente.

¿Ve al Athletic cada vez menos lejos de Osasuna?

Está muy lejos en la Copa, donde tiene esa amplia trayectoria, pero cada vez menos lejos en la Liga porque llevamos tres años a la par. Como dicen en mi pueblo: “Estamos parejos”.

¿Quedarán con la Directiva rojiblanca mañana?

Como siempre, les invitaremos a comer y pasa lo mismo cuando vamos nosotros. Con la directiva hay buena relación. Hablando se entiende la gente.

¿Cuándo ha coincidido con Jon Uriarte?

En el último partido de San Mamés. Porque no ha acudido a las últimas veces que yo he ido a la Liga.

Un pronóstico para el partido.

Pido ganar. Siempre da más tranquilidad afrontar así la vuelta. Además los aficionados se irían muy contentos de El Sadar esa noche.

"¿Necesidad de vender jugadores? De momento vamos equilibrados"

La postura del club sigue clara respecto a la venta de futbolistas. Se exige el pago de la cláusula y no se negocia por debajo, una posición que se mantuvo en enero y que Luis Sabalza espera que pueda cumplir a corto y medio plazo.

¿Hubo ofertas en el mercado de invierno?

No. Porque los clubes ya saben que no negociamos.

¿Siguen exigiendo la cláusula?

En ese momento es lo que hicimos. Probablemente después siga siendo lo mismo. Creo que las cláusulas que tienen los jugadores de Osasuna son bastante asequibles.

¿A qué se refiere?

Son razonables. El otro día leí que el Barcelona había puesto una cláusula de 500 millones de euros. ¿Cómo vas a pagarlos?

¿El club no tiene necesidad de vender?

De momento vamos equilibrados. Pero hay que pensar una cosa. La única manera de hacer fuerte la caja es vendiendo. Con eso tienes solvencia y vas donde quieres. Si no ya sabes lo que tienes que hacer, endeudarte, y no es nuestra intención.

¿En verano igual se abren a negociar?

No, no tenemos esa intención. Pero pongo un ejemplo. Si una cláusula es de 30 y te ofrecen 27 y 3 en variables, es el precio de la cláusula.

No es como en épocas pasadas donde el club no podía retener a sus futbolistas.

Es fundamental una cosa para eso. No pasa por ganar la Copa sino estar muy bien en la Liga, eso repercute en unos mayores ingresos a todos los niveles.

¿Ningún jugador les ha pedido salir?

Ninguno. Es que se sienten valorados en Osasuna y en este equipo quiere estar mucha gente.

Los canteranos están teniendo protagonismo. ¿Le enorgullece?

Siempre es bueno que Osasuna saque jugadores de Tajonar. Pero no quiero distinguir. Nos tenemos que acostumbrar que todo jugador que está aquí es de Osasuna. Sea canterano o no. Se sienten involucrados y contentos.

Pero Tajonar es un pilar en el modelo del club.

No podemos olvidar la cantera y no creo que la olvidemos. Al contrario.

"Algunos horarios no nos han gustado"

Al osasunismo le ha tocado sufrir horarios incómodos -viernes, lunes y fin de semana a las dos- especialmente en El Sadar. El club ha mostrado internamente su malestar.

La vuelta es a las diez de la noche en San Mamés. ¿Muy tarde?

Son problemas del calendario. La Copa se juega demasiado rápido y luego va lenta.

A Osasuna no le han puesto unos horarios muy adecuados. ¿Han trasladado alguna queja?

De vez en cuando hay que comentar que no nos ha gustado, sí. Si jugamos el miércoles, es mejor que el siguiente sea el lunes, como pasa contra el Celta.

Pero ha habido numerosos partidos a las 2 y fuera del fin de semana, viernes y lunes.

Aquí no hay horario peor que el lunes a las 9. Creo que a las 2 no importa tanto. Lo de los partidos a las 5 ya desapareció.

¿Han mostrado malestar?

Sí, llamamos y decimos que ya vale. Pero les pasa a todos, nadie está conforme. Ahora nosotros somos un equipo que la gente quiere ver y la televisión elige el horario que quiere.