Leyendas a ambos lados de una Copa

dos mitos vivientes del fútbol nacional, leyendas de Jon Andoni Goikoetxea e Iñigo Larrainzar reúnen más de 700 partidos con Osasuna y con el Athletic, así que cuando se les propone desenterrar sus recuerdos con los dos equipos y valorar la eliminatoria de Copa del Rey que les enfrenta mañana no lo dudan. En su corazón hay sitio para ambos, en su retina, vivencias imborrables con los dos clubes. Cuando llegan a la cita, bromean e intercambian abrazos. Son muy amigos. Quedan todos los jueves a cenar con otros míticos compañeros, aunque ya no están tan cerca del fútbol como cuando los focos les alumbraban. Un poco más Andoni, que incluso comentará el partido para TVE, junto a Chapi Ferrer. En cambio, Iñigo lo verá en casa de sus padres. "Disfrutamos viendo los partidos juntos, me gusta hacerles compañía", reconoce el pamplonés. La de ayer era la primera vez que pisaba el nuevo estadio rojillo y no se le borraba la sonrisa de la cara. No es difícil, ya que el menor de los Larrainzar es un hombre risueño y muy en forma todavía. Buena culpa la tiene su amor por la bici y otros deportes, como el snowboard. Goiko también está fino, parece que no haya pasado el tiempo por estos hombres, aunque el rochapeano recorría la banda de El Sadar en los años 80 e Iñigo en los 90. Paradigma del jugador navarro que triunfa y llega a las cotas más altas, incluso la selección (en el caso de Goiko agrandado con un palmarés excelente), las dos leyendas hablan de todo lo que implica un Osasuna-Athletic.

"Siempre ha habido una rivalidad sana"

¿Tienen el corazón dividido o se decantan por algún equipo?

Iñigo Larrainzar: Sí, tengo el corazón dividido. Es imposible quedarse con uno de los dos. Es un partido en el que pase lo que pase voy a estar contento. Han sido los dos grandes clubes de mi vida, y los únicos. Ojalá este partido hubiese sido en la final, aunque tiene de bueno que uno de los dos va a estar en Sevilla sí o sí.

Jon Andoni Goikoetxea: Yo soy navarro y salí de aquí. Mi paso por el Athletic fue muy bueno porque es un gran club y tengo recuerdos increíbles. Estuve tres años maravillosos en los que coincidí con varios navarros. Pero al final Osasuna es el equipo de mi tierra, no ha llegado muchas veces a semifinales y me gustaría que pasase de ronda. Tengo una gran vinculación con el club y es el equipo que me enseñó grandes valores y me vio crecer. Espero que llegue a la final y la gane, porque a un partido puede pasar de todo.

¿Siguen la actualidad de los dos equipos?

J.A.G.: Yo sí. Estoy al tanto de la actualidad. Me gusta informarme, sobre todo de la de Osasuna, aunque la del Athletic también. Intento ver todos los partidos de los equipos en los que he jugado.

I.L.: Yo también, no al nivel top como Andoni pero si que intento ver los partidos cuando puedo.

Cuando jugaban, ¿cómo vivían la rivalidad entre Osasuna y Athletic?

J.A.G.: Bien, bien. Yo no le daba tanta importancia. Me hacía ilusión enfrentarme a la Real Sociedad o el Athletic y cuando estaba en esos equipos me gustaba volver a casa. Jugar en El Sadar era muy especial para mí porque tenía muchos amigos aquí. La rivalidad siempre ha existido pero es una rivalidad sana. Cuando lo ves desde la perspectiva solo piensas en jugar y disfrutar.

I.L.: Yo un poco como Andoni. Aunque sí que es verdad que los derbis siempre son especiales, bien sea contra el Athletic, la Real, el Alavés... Yo sobre todo tengo el recuerdo de cuando estaba en Osasuna, porque estando en Bilbao solamente jugué una vez contra Osasuna. A mí eran partidos que me ponían, me ponían y mucho, porque tenían una salsa especial y se vivían mucho tanto en el campo como en las gradas y lo siguen siendo.

¿En qué se parecen Osasuna y Athletic?

J.A.G.: Yo los veo bastante parecidos. En el plano deportivo son dos equipos que juegan con mucha intensidad y con gente muy honrada en el esfuerzo. Los dos están en un buen momento. En la ida van a tratar los dos equipos de salir presionando arriba. Va a ser una eliminatoria muy igualada en la que puede pasar cualquier cosa.

I.L.: Estamos en una época en la que los dos equipos están muy parecidos. En cuanto a las dinámicas de juego, la regularidad en resultados... salvo en esta jornada. Pero al final lo del miércoles es una semifinal de la Copa del Rey en la que dejas de lado un poco los resultados de la Liga. En la ida jugarán con el ojo puesto en San Mamés. No creo que el partido en El Sadar vaya a ser decisivo.

JESÚS CASO

¿En qué han cambiado desde su época a la actualidad?

J.A.G.: El Athletic yo creo que está trabajando en la misma línea dentro de las posibilidades que tiene en cuanto a fichar. Tiene ciertas limitaciones pero es un club que trabaja bien con la cantera. Está haciendo las cosas bien y lo está demostrando llegando a semifinales y finales cada dos por tres en los últimos años. Y Osasuna está creciendo. Tiene un cuerpo técnico que está trabajando fenomenal para los años que lleva. No es fácil. Después de unos años complicados, el club pasa por un momento dulce en cuanto a resultados y a sacar chavales jóvenes para el primer equipo. Me alegro mucho por Ibáñez, Moreno, Aimar... Son jugadores que los hemos visto crecer y hace ilusión verlos.

I.L.: Evidentemente. Han cambiado los tiempos y todo el mundo. Los dos clubes han crecido. No hay más que ver los estadios, a mí ya me hubiese gustado jugar aquí. Todo ha cambiado pero la esencia sigue siendo la misma. Athletic y Osasuna son clubes en los que prevalece el buen trato a la cantera y en este aspecto no ha cambiado con respecto a nuestra época. También hay que tener un cuerpo técnico que confíe en los jóvenes y esto se está haciendo bien.

Cuando ha visto el césped, Iñigo ha dicho: “Ojalá hubiéramos jugado en un césped así”.

I.L.: Ahora los cuidan mucho. En nuestra época como mínimo había charcos. Yo cada vez que subía la banda e iba a centrar aparecía un topo y el balón acababa en Graderío Sur. En cambio en la de Andoni eso no pasaba -risas-. La verdad es que las instalaciones ahora son una pasada.

¿Qué pronóstico hacen para el partido y la eliminatoria?

J.A.G.: No creo que se vaya a resolver mañana. Muy raro sería que uno de los dos equipos golease. Para Osasuna sería importante ir a San Mamés con una victoria, aunque sea mínima. En una semifinal puede pasar de todo. Va a ser una eliminatoria muy igualada.

I.L.: Yo no sé pronosticar. Diga lo que diga va a pasar lo contrario. Mi deseo es que sea una buena eliminatoria en la que la gente se lo pase bien. Quiero que los dos campos estén a reventar.

¿Prefieren jugar la vuelta en casa o fuera?

I.L.: Yo prefiero jugar el segundo partido en casa. En el primer encuentro intentas sacar un buen resultado y luego en casa con tu gente intentas sentenciar la eliminatoria. Hay veces que dejas cerrado el pase en el primer partido pero en pocas ocasiones ha sucedido eso.

J.A.G.: Jugar en casa te da un plus. El Athletic tendrá a favor el factor campo en la vuelta y en caso de empate la prórroga se juega en su campo. Son detalles contra los que tendrá que lidiar Osasuna. Yo prefiero jugar la vuelta en casa también.

Pedro Mari Zabalza les lleva a la unanimidad

Un compañero inseparable en Osasuna y en el Athletic.

J.A.G.: Decir uno solo es complicado. Cuando llegué al Athletic estaban Cuco (Ziganda) e Iñigo (Larrainzar). Me agarré a ellos. En Osasuna, estuve con Juan Carlos Unzué y Perolo (Pedro Arozarena). La ayuda de los veteranos Mina, Rípodas, Castañeda me supuso mucho.

I.L.: Lo tengo fácil en Osasuna porque si no digo a mi hermano me mata. Todos éramos amigos y tengo grandísimos amigos, pero si tengo que elegir a uno, lógicamente, mi hermano Txomin. Y en el Athletic, he estado con tanta gente... Si me tengo que quedar con uno, elijo a Bittor (Alkiza). Sus nueve años en el Athletic estuvimos juntos.

Un recuerdo imborrable en los dos equipos.

J.A.G.: Al poco de llegar a Osasuna, que para mí era un sueño, jugué en el primer equipo. La primera UEFA que jugamos fue lo más, con el equipo de tu tierra y en el estreno en esta competición; en el Athletic, las eliminatorias de la Copa de la UEFA, con la Sampdoria, el Parma. Jugar en San Mamés fue un sueño.

I.L.: En Osasuna, el 0-4 en el Bernabéu, sin duda. Ha habido muchos más: jugar la UEFA contra el Ajax, el Stuttgart. En el Athletic, cuando nos quedamos segundos en la Liga. Entramos por primera vez en la Champions.

El entrenador que le marcó en Osasuna y en el Athletic

J.A.G.: Fiché por Osasuna en juveniles. Estuve dos años con Pedro Mari Zabalza, y en el primer equipo, también. Le elijo a él. En el Athletic, me quedaría con José María Amorrortu.

I.L.: En Osasuna solo tuve uno y también lo elegiría. Es Pedro Mari Zabalza. En el Athletic, a Jupp Heynckes, con el que llegué.

Un jugador histórico de cada uno de los dos equipos

J.A.G.: Desde crío veía a la mítica delantera: Echeverría, Iriguíbel y Martín. Tuve la oportunidad de jugar con ellos no mucho tiempo; pero también con Patxi Rípodas, Lumbreras. Eran referentes. En el Athletic, coincidí con Ander Garitano, Cuco, Julen Guerrero...

I.L.: Yo lo tengo muy claro. Desde pequeño les he visto jugar porque mi padre me llevaba a Tajonar y quise ser como ellos. Después compartí vestuario. Uno es Andoni (Goikoetxea) y el otro, Cuco. En el Athletic, Rafa Alkorta, Txingurri Valverde, Iosu Urrutia, Bittor, Genar Andrinua... No sé quedarme con uno.

Un jugador actual.

J.A.G.: Me gusta que Moncayola esté ahí. Puede tener los valores de Osasuna. Es un jugador perfil Osasuna. Del Athletic, me gusta Raúl (García). He tenido la suerte de entrenar a Álex Berenguer y a Oihan Sancet lo tuvimos en la cantera. Los Williams me gustan.

I.L.: De Osasuna comparto lo que dice Andoni de Jon Moncayola. Me gusta, pero también me gustan Aimar, Pablo Ibáñez... Son jugadores que me gustan mucho. En el Athletic, Raúl (García), también, pero también gente como Nico y Oihan Sancet.

¿Dónde prefería jugar, en El Sadar o en San Mamés?

J.A.G.: San Mamés viejo apretaba. Cuando yo jugaba eran palabras mayores.

I.L.: Entiendo lo que dice Andoni pero también hay que tener en cuenta la diferencia de volumen de gente. No es lo mismo estar 20.000 a 40.000 personas. Hay que tener en cuenta una cosa clara. Como jugador te gusta jugar donde sea.