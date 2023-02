El Sadar, camino de una gran entrada para recibir al Real Madrid

Tan solo quedan a la venta unas 700 entradas para el encuentro del sábado 18 de febrero (21.00 h) contra el Real Madrid . Es uno de los grandes partidos del año para Osasuna . En días pasados, se agotaron las 900 localidades que salieron a la venta y que los socios podían comprar para el público en general.

Este lunes, era el día de ofrecer a cualquier aficionado las sobrantes que no han retirado los abonados y los poseedores de pases, que han tenido que pagar al ser Día de Ayuda al club. Tampoco valen las invitaciones. Salieron 1.500 y se despacharon 800. Osasuna no descarta que se supere el listón de los 21.000 espectadores. No se espera el récord. Es complicado que la afición visitante llene la zona de 600 butacas.

Los precios de las localidades, que se venden en la web del club, van de 70 a 90 euros. También está habilitada la cesión de asiento para aquellos socios que tienen adquirida la localidad. Además, las localidades de la Zona Premium costarán 180 euros para este partido.