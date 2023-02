. Más no puede meter a su mochila Osasuna cuando se desplaza. Es una dinámica que le sirve para mantener el latido en la clasificación. Ya son 30, que a estas alturas suponen un bien preciado. En Valladolid, no hubo goles ni nada que lamentar por no haber gestionado la ventaja en el marcador. El combate acabó con el desenlace que los dos merecían. Osasuna había aguantado los arrebatos de un rival que en una fase de la primera parte inclinó el campo a su favor, y respondía en un contexto diferente cuando se descerrajó el partido con idas y venidas .. Cada uno lo verá desde su prisma. Pero es evidente que no hubo pegada para aprovechar esas llegadas vivas que siempre buscaron los dos.