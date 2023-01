Arrasate explica por qué no sacó a Roberto Torres ante la Real Sociedad

Jagoba Arrasate ha arrojado luz al episodio que marcó los minutos finales ante la Roberto Torres se quedó sin jugar en su último partido con Osasuna, lo que le dejó abatido en el banquillo. Un momento que despertó enfado en gran parte de la afición. El de Berriatua ha reconocido que le dio “mucha pena” lo que sucedió y ha ofrecido una explicación detallada. ha arrojado luz al episodio que marcó los minutos finales ante la Real Sociedad se quedó sin jugar en su último partido con Osasuna, lo que le dejó abatido en el banquillo. Un momento que despertó enfado en gran parte de la afición. El de Berriatua ha reconocido que le diolo que sucedió y ha ofrecido una explicación detallada.

“Me dio mucha pena. Vine enfadado por el partido y triste por lo de Roberto. Vamos de la mano del club, siempre que hay una salida inminente, ya sea en forma de traspaso, cesión o rescisión nunca ponemos en riesgo esa operación. El día anterior no entrena con el grupo y el día posterior lo hace de forma individual porque no queremos que se trunque eso. Yo en el día de partido no puedo correr el riesgo de que se pueda lesionar”, ha comentado en la rueda de prensa previa al partido contra el Nàstic.

Arrasate ha reconocido que el de Arre le pidió minutos “de forma simbólica” en su adiós. “Por eso sale a calentar y faltando un cuarto de hora quizá yo fui un iluso, pero pensaba que teníamos opciones todavía y saqué a Abde y a Kike Barja. Para abrir el campo y quizá con un centro hacer un gol para meternos en el partido. Por eso tomé esa decisión”, ha apuntado.

osasuna

“Sé que se ha hablado mucho, entiendo que para la afición hubiese sido bonito despedir a Roberto en el campo y entiendo que tenía también la ilusión de sacar un buen resultado. Y se fue sin ninguna de las dos cosas, soy consciente y me fastidia, pero tengo que ser consecuente con lo que pienso y lo que hago, alineado también con el club y Roberto”, ha profundizado.

“Quería aclararlo, eso fue lo que pasó en mi cabeza. Luego es debatible que la gente opine, perfecto. Pero que se mienta o haya descalificaciones, soy persona y me molesta. Por eso explico cómo fueron los acontecimientos, cada uno tiene su juicio de valor. Eso es lo que pasó entre Roberto y yo. He tenido con él una relación fantástica y sé cómo vivimos los últimos días entre los dos, me quedo más con eso”, ha añadido.