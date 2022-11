Rubén García: "Lo que hizo el Barça el otro día no es un ejemplo"

La charla sobre eSports copó la participación de Rubén García en el Planetario, pero en el turno de preguntas hubo alguna excepción para el deporte real, el que se juega en el verde. Así, un joven estudiante interrogó al rojilloen el último Osasuna-Barcelona, a lo que Rubén se refirió con claridad: "La roja a Lewandowski es expulsión. La falta en nuestro gol pudo existir, pero todo lo que se montó altededor no puede ser. Si todos hiciéramos eso, no se podría jugar. Hay que respetar a los árbitros y el ejemplo no es lo que hizo el Barça el otro día". Y entonces el 14 rojillo se ganó una gran ovación.