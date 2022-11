El público más difícil de Rubén García

Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra (AEDONA). Al evento acudieron más de 230 estudiantes de centros especializados en la actividad física y deportiva y fue este joven público el que cuestionó con sus preguntas el eje central de la intervención del futbolista, que acudió al Planetario de Pamplona acompañado por Antonio Gómez, CEO del equipo de eSports Casablanca Stadium. Rubén García, fundador de otro equipo de competición de videojuegos, Guasones Team, acogió con soltura y buen humor las cuestiones, la mayoría escépticas con la práctica de deporte virtual en detrimento de la actividad física. Como dijo una joven: “¿Qué te parece que seamos los más detractores de todo esto?” El Joker rojillo, Rubén García , era este jueves 10 de noviembre el gran protagonista del cierre de las jornadas de Deporte y Salud organizadas por laAl evento acudieron más de 230 estudiantes de centros especializados en la actividad física y deportiva y fue este joven público el que cuestionó con sus preguntas el eje central de la intervención del futbolista, que acudió alacompañado por Antonio Gómez, CEO del equipo de eSports Casablanca Stadium. Rubén García, fundador de otro equipo de competición de videojuegos,, acogió con soltura y buen humor las cuestiones, la mayoría escépticas con la práctica de deporte virtual en detrimento de la actividad física. Como dijo una joven: “¿Qué te parece que seamos los más detractores de todo esto?”

“La gente cada vez ve menos partidos de fútbol enteros, vosotros los veréis mientras miráis al móvil o jugáis al LOL (League of Legends, uno de los videojuegos más seguidos del mundo). O se cambia el deporte para que sea más interesante o solo veréis los resúmenes. Son dos partes condenadas a entenderse”, expuso Gómez en su intervención, añadiendo que los Juegos Olímpicos cada vez se ven menos y que es una cuestión “de interés y dinero”. Rubén, por su parte, cogió el testigo de para explicar su pasión por los videojuegos y su expansión en el deporte. “Se está viendo como los medios de comunicación apuestan por gente joven que viene de Twitch o streamers. LaLiga y los clubes están en competición de eSports y los que no están van tarde. Terminará considerándose deporte, como el ajedrez”, indicó.

"ESTO NO ES DEPORTE"

Pero llegó el turno de preguntas y en primer lugar fue cuestionado por una joven espectadora por la escasez de oportunidades a las chicas en este sector, algo que Rubén reconoció aunque se mostró abierto a que cada vez vayan entrando más. Un chico metió el dedo en la llaga: “Esto no es deporte, por mucho que haya estrategia, como el ajedrez. ¿Qué entendéis por deporte?”, preguntó entre aplausos.

“El deporte tiene más elementos además de la actividad física. Está la estrategia, el nivel cognitivo... Trabajas otros aspectos más importantes incluso”, explicó Rubén a la hora de poner los puntos en común con los eSports. Pero aún faltaba otra: “¿No creéis que un chico o chica que quiere estar en un equipo está perdiendo el tiempo si está con videojuegos o el club no le va a dejar que quite horas al entrenamiento?”, preguntó un joven entre aplausos. Sin perder la sonrisa, el Joker argumentó que pueden ser positivos “si se usan bien” y que los padres tienen importancia “en el proceso educativo”, no ver el videojuego como algo negativo, sino que el deporte y los eSports son compatibles.

Sin duda, Rubén lidió con un público de los más exigentes a los que se habrá enfrentado.