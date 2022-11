David García, del gol al enfado

Pocas veces se irán la afición rojilla con una sensación de oportunidad perdida como la de ayer ante el Barcelona. Y muy pocas veces se irá su capitán, David García, con la rabia acumulada de todas las sensaciones que generó el encuentro, tan extremas, tan opuestas, tan contradictorias. Marcar a todo un Barça, que tu gol sea tan polémico, que a pesar de todo suba al marcador, que sirva para ganar al descanso, que estés en superioridad porque la estrella rival te ha golpeado en el cuello. Y, de repente, que todo se esfume. Que tu gol se quede en anécdota. Que estés en medio del disparo de Pedri que acaba en la red. Y que pierdas. Todo lo ocurrido en los 98 minutos que duró el partido lo sacó David tras el encuentro. “Me voy muy enfadado a casa”, espetó el central a las preguntas de Movistar.

Si hay algo que caracterice a David es que es transparente. Y su cara lo decía todo. Pudo ser una noche de gloria, pero se quedó en un amago. “Es una pena, me voy muy enfadado a casa. Han sido dos partes muy diferentes y hemos acabado pagando caro los errores. Ha sido un batacazo", reconocía dolido David García.

El 5 rojillo lamentaba que el equipo no tuviera convicción después de su gran primera parte, de tener al Barça contra las cuerdas. “Nos ha faltado el convencimiento de ir a por ellos. No puede ser que no vayamos a cerrar el partido. El equipo no está contento porque lo teníamos claro para ganar, aunque sea el Barça. Hay que aprender de estos partidos, cuando los rivales se ponen con uno menos”, se lamentaba el navarro antes de enfilar los vestuarios.

SEGUNDO GOL AL BARCELONA

El gol a Ter Stegen fue el séptimo de David García con Osasuna en Primera. Marcó el primero al Real Madrid en el Bernabéu, también en una derrota como ayer (5-2). Fue el 10 de septiembre de 2016. Después llegaría el descenso. Su quinto gol en la máxima categoría se lo hizo al Barcelona en diciembre del año pasado en El Sadar (2-2), en un encuentro en el que anotó para el Barcelona Nico González y el ahora osasunista Abde.

Por desgracia para el de Ibero, esta vez volvió a irse con mal sabor de boca después de anotar ante un gigante.