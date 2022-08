Braulio justifica activar CVC ante una “dificultad máxima”

Braulio Vázquez a los medios de comunicación después de la presentación deCVC de Osasuna en materia de fichajes. La fuerte competencia de los rivales ha hecho tomar esta decisión en la planta noble. El director deportivo justificó el paso que se ha dado. “Es verdad que teníamos un remanente ahí y lo hemos utilizado un poco. Nos queda bastante. Considerábamos que en el fichaje de Moi teníamos que hacerlo. Estáis viendo cómo está el mercado. Es increíble. Equipos recién ascendidos llevan 25-30 millones de euros en fichajes. No es una queja. Es una realidad, una dificultad máxima”. Fue uno de los temas que se abordó en el espacio que concedióa los medios de comunicación después de la presentación de Manu Sánchez. La activación de los fondosde Osasuna en materia de fichajes. La fuerte competencia de los rivales ha hecho tomar esta decisión en la planta noble. El director deportivo justificó el paso que se ha dado. “Es verdad que teníamos un remanente ahí y lo hemos utilizado un poco. Nos queda bastante. Considerábamos que en el fichaje de Moi teníamos que hacerlo. Estáis viendo cómo está el mercado. Es increíble. Equipos recién ascendidos llevan 25-30 millones de euros en fichajes. No es una queja. Es una realidad, una dificultad máxima”.

De CVC, al club le corresponden 52 millones y un 15% (7,8 millones) puede ser utilizado para incorporaciones. La idea originaria era no echar mano de esa bolsa, pero el mercado ha obligado a ello. Por Moi Gómez se han pagado 1,8 millones y quedan otros 6 millones si es necesario para otra llegada. No quiere decir que se vayan a gastar. La idea es traer a un extremo, aunque no es seguro.

“NO ME PONGO UNA VENDA”

“Hemos conseguido retener a nuestros mejores futbolistas. Tenemos casi la misma plantilla que el año pasado más Aitor Fernández, Rubén Peña y Moi Gómez. Somos mejores, más competitivos, pero creo que, y no me estoy poniendo ninguna venda, la dificultad es máxima. Hay equipos que han quedado por debajo de nosotros en la clasificación y no sé de dónde sacan las palancas, pero es tremendo”, afirmó Braulio Vázquez. “No somos conscientes de la competitividad que va a tener la Liga que viene. El Girona tiene la suerte de pertenecer a un grupo y me parece bien, pero va a tener a unos futbolistas que el resto no podemos alcanzar, sobre todo del puesto 10 para abajo”.