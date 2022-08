Osasuna activa la palanca de CVC para fichajes

han hecho replantear la situación. Era una posibilidad que se estaba deslizando en las últimas comparecencias públicas. Braulio Vázquez , el director deportivo de Osasuna , dejaba abierta la ventana para emplear el dinero de los fondos CVC para fichajes. Aunque en un primer momento no era la idea que manejaban los rectores, la situación del mercado y los movimientos de otras entidades de la competencia

queda suficiente margen para afrontar la siguiente inversión. Del total, al club le corresponden 52 millones, de los que un 15% (7,8 millones) pueden ser utilizados para mejorar la plantilla. El resto, a inversión en instalaciones (70%) y cancelación de deudas financieras (15%). Gracias a este mecanismo, se ha podido realizar la compra al Villarreal de Moi Gómez para afrontar la siguiente inversión.

El coste del centrocampista ha sido de 1,8 millones de euros, si bien el club deberá abonar 100.000 euros en cada una de las cinco campañas en las que el equipo logre la permanencia.

"SEGURO A TODO RIESGO"

Braulio ya lo avisaba a mediados de julio cuando habían llegado Rubén Peña Aitor Fernández a coste cero. “Así es muy complicado. Nos lo estamos planteando porque se está pagando mucho dinero en el mercado y creo que somos uno de los cuatro o cinco equipos que todavía no ha empleado esa cantidad para reforzar la plantilla”, decía el director deportivo sobre el dinero de CVC para fichajes. “Es un seguro a todo riesgo que igual tenemos que utilizar ahora previendo alguna posible salida en el futuro o simplemente para mejorar la plantilla actual. Tenemos que valorar todo”.

En esa comparecencia que servía para presentar a Aitor Fernández se hablaba en tono de humor de activar esa palanca de CVC, término que ha popularizado el presidente del Barcelona, Joan Laporta, para vender activos de la institución azulgrana y realizar incorporaciones de máximo nivel. Osasuna no llega a semejantes dimensiones, pero entiende que ha sido necesario dar ese paso para no perder competitividad. Ha contado con el beneplácito de la junta directiva. La entidad siempre ha sido prudente a la hora de no superar el límite salarial que le marca LaLiga y no va a tener problemas en inscribir a los nuevos futbolistas, una problemática que afecta a varios equipos a menos de dos semanas para que comience la competición.

MANU SÁNCHEZ, HOY EN EL SADAR

La llegada de Manu Sánchez también ha supuesto un desembolso económico aunque de menor escala, 200.000 euros. Hoy, precisamente, tendrá lugar la presentación del lateral madrileño para comenzar su tercera etapa como rojillo a préstamo del Atlético de Madrid, con quien renovó recientemente hasta el año 2027.

El acto llega con novedades puesto que el club ha convocado a los aficionados para que acudan a El Sadar, una estampa habitual en tiempos de prepandemia y que ahora se retoma. El césped, obstáculo en la puesta de largo de Rubén Peña y Aitor Fernánez, ya se encuentra en condiciones. La presentación como tal ante los medios de comunicación comenzará a las 12.30 horas. Media hora más tarde, se espera la presencia del madrileño sobre el verde.