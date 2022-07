Jagoba Arrasate: "Nos faltan dos incorporaciones más"

Osasuna completó este viernes 8 de julio la primera sesión de la pretemporada. Al término, el entrenador Jagoba Arrasate hizo una valoración de la actualidad de su equipo.

Primer entrenamiento. "Esto ha cambiado. Se preparan antes de venir. Ya hemos echado a andar que es lo importante. Las primeras sesiones lo importante es acumular trabajo. Buenas caras, abrazos, alegría. Se han portado bien. A partir de ahí a subir las cargas".

Pretemporada diferente. "Como es tan novedoso lo de este año y es extraordinario, todos estamos dando importancia a cada detalle de la pretemporada. No sé si será determinante, pero serán como dos ligas. Una de 14 partidos, un parón largo y otra liga de 24. Todos queremos empezar bien, colocarnos bien y sumar los máximos puntos posibles".

Repunte del COVID. "Hemos aprendido que cosas que no puedes controlar, no puedes perder el tiempo. Es algo que está ahí, en la sociedad. No sé si lo volveremos a vivir. Prefiero no pensar. Habrá que adaptarse a los nuevos tiempos".

Mercado. "Contento con las dos incorporaciones. Dos jugadores que los conocemos bien y mejorarán lo que tenemos. Aitor es una garantía, lo conozco bien. Rubén Peña queremos que sea ese jugador del Eibar. En el Villarreal tuvo menos protagonismo, como es normal. Dos jugadores que vienen a coste cero. El club se ha movido bien. Nos faltan dos incorporaciones más. Hay que tener paciencia. Estamos a principios de julio. La dirección deportiva trabaja en ello".

Salidas (Barbero y Rober Ibáñez). "Estamos conversando con ellos. Acaban de llegar. Es cierto que hay un trabajo adelantado. Estos días aceleraremos en esos procesos, pero de forma natural. Es el primer día".

Salidas (Juan Pérez). "No me importante quedarme con tres porteros porque, para mí, es una ventaja contar con los tres. Entendemos que Juan necesita competir para ver si da ese paso. Ha mejorado mucho en los entrenamientos. Veremos si sale. Si se quedan los tres, por mi bien, pero veremos qué es lo mejor para Juan".

Moncayola. "Es un feliciano, ya lo sabéis. Más que hablar de Moncayola tenemos que disfrutar de Jon, que es jugador nuestro. Queremos que siga rindiendo o mejore, porque sabe que puede dar más. Estoy encantado que esté con nosotros".

Idea de juego. "Estamos abiertos a mejorar. Eso que construimos hace cuatro años lo tenemos que mantener. Volver a esa mejor versión de Osasuna. La identidad es la misma, pero a ver si somos capaces de ver ese equipo eléctrico que gusta a la afición. Tenemos que trabajar desde ya".

El Sadar. "Tenemos margen de mejora. No estuvimos finos en casa. Sabemos que lo de fuera es difícil repetir. Los objetivos se sustentan en casa y a ver si somos capaces de ser más competitivos y sumar puntos. Es lo que quiere la gente".