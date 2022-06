Culebrón Moncayola: solo dos caminos posibles

Al menos un candidato, Ricardo Barkala, desveló que tenía un acuerdo con el jugador y que el club vasco abonaría los 22 millones de cláusula del centrocampista de Garínoain. En El osasunismo ha vivido un tsunami de noticias las últimas 48 horas. El foco ha estado puesto en Jon Moncayola y las elecciones a la presidencia del Athletic de Bilbao del centrocampista de Garínoain. En Osasuna lo veían perdido, la resignación en todos los estamentos era evidente. De hecho, la maquinaria desde la dirección deportiva ya estaba activada para buscar un sustituto en una posición que, hasta entonces, estaba bien cubierta.

Todo cambió horas después cuando, a la postre el vencedor, descartó que depositaría la cláusula en LaLiga. “¿De verdad nos vamos a endeudar por traer a Moncayola?, manifestó Jon Uriarte. Ahora se abre un nuevo horizonte donde los acontecimientos no se resolverán con tanta premura. El culebrón seguirá en las próximas semanas.

TOMA DE CONTACTO

Sin tiempo que perder, el equipo de Uriarte ya ha mantenido las primeras conversaciones con Ernesto Valverde y se reunirán con su cuerpo técnico para fijar la hoja de ruta del club vasco. Encima de la mesa estarán los planes de la pretemporada -amistosos, concentración-, pero también la confección de la plantilla -con una nómina de más de 30 futbolistas-. Sin duda, el nombre de Jon Moncayola estará presente. El centrocampista de Garínoain es del gusto del técnico de Cáceres, pero ahora el Athletic no perderá la cabeza por hacerse con los servicios del navarro. “No es un club de hacer locuras ni de pagar cláusulas elevadas. El fichaje me encanta, pero no pagando lo que sea. No vamos a entrar como elefante por cacharrería”, afirmó el pasado viernes a pie de urna el presidente electo.

El principal rival de Uriarte en los comicios, Ricardo Barkala, también llevaba en su programa a Ernesto Valverde. El candidato dio un paso más al desvelar conversaciones con el entorno del jugador: “Hemos tenido contacto y, si lo hemos dicho -el abono de su cláusula-, es porque lo tenemos atado”.

¿Y AHORA QUÉ?

Después de los últimos acontecimientos, ¿en qué lugar queda ahora Moncayola? El navarro disfrutó la semana pasada de unos días de desconexión en México -y compartió unas fotografías-, pero ahora se encuentra en Pamplona. De momento, el medio se ha mantenido al margen y no se ha pronunciado por las redes sociales.

En Osasuna solo aventuran dos caminos: o el Athletic paga la cláusula de 22 millones o el futbolista seguirá vistiendo la elástica rojilla. Descartan cualquier otra opción y, la renovación del pasado verano hasta 2031 no fue más que un mensaje para hacerse fuertes ante otros clubes. La entidad navarra blindó a Moncayola, que pasó a ser el mejor pagado de la plantilla, y el golpe sobre la mesa fue ampliar su contrato durante diez años. Un hecho sin precedentes en el fútbol nacional.

Fuentes del club reconocen que la maniobra electoral del Athletic puede condicionar la imagen de Moncayola frente al osasunismo, pero también son conscientes de que si el jugador no se quiere marchar tiene la última palabra aunque se abone la cláusula. El Athletic puede poner sobre la mesa los 22 millones de euros, pero el navarro rompería el acuerdo si se niega a salir de Osasuna. La pelota está sobre su tejado.