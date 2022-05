El emotivo mensaje de Kakun Mainz antes del Osasuna-Espanyol de El Sadar

entrenadora Kakun Mainz tomó las riendas de la charla en el vestuario local. Durante casi cuatro minutos envió un emotivo y sentimental mensaje a la plantilla. El club lo ha difundido con imágenes del partido y un audio que pone la piel de gallina: La victoria por 2-0 de Osasuna ante el Espanyol se empezó a ganar minutos antes de saltar al césped de El Sadar . Latomó las riendas de la. Durante casi cuatro minutos envió un emotivo y sentimental mensaje a la plantilla. El club lo ha difundido con imágenes del partido y un audio que pone la piel de gallina:

"Lo primero de todo quiero transmitiros lo importante que sois cada una de vosotras para esto. Es un día de trabajo en grupo. No es día de pensar en una misma. Esto es un equipo, una familia y cada una tenemos un papel, el que toca y te da el equipo. Sin ninguna de vosotras esto hubiera funcionado. Todo lo que váis a hacer y sentir implica en el equipo. Todas las piezas hacen esta máquina. Tenerlo en cuenta. Estamos aquí por todo lo que habéis currado todas. Si una pieza nos falta, esto no funciona".

La charla tomó un matiz más emocionante cuando Kakun Mainz desveló sus primeros recuerdos en El Sadar. Se llegó hasta a emocionar: "¿Cuando tengo uso de razón de venir a El Sadar? Era de piedra y no había asientos. Había vallas verdes y se subía chiquilín, no sé si sabéis. Veía los partidos encima de este banquillo. Los niños se ponían en el de Osasuna. Yo, como llegaba tarde, me ponía en el otro. El mayor número de partidos de mi vida los he visto en ese banquillo. No sé las veces que he podido soñar con jugar ahí. Muchas, muchas. Si tengo tantas cosas de deporte en mi casa es porque nunca he dejado de soñar en nada. He soñado que era la mejor patinadora. No sé patinar. Tengo un stick. Es para zurdos y yo soy diestra. Tengo raquetas de todo tipo y no sé hacer toques con las raquetas. Tengo todo eso porque me lo compró mi familia. Las mismas personas que no le importa qué vamos hacer ante el Espanyol. Las mismas personas que os han comprado botas, balones y os han dejado soñar. Estamos aquí y hay que dejar de soñar. Hay que creer. Estáis aquí porque nos lo hemos ganado. Hay que disfrutarlo. Es para vosotras. Por todo el esfuerzo que habéis hecho como esa niña que estaba como loca de jugar ahí. Hay que trabajar por la gente que tenéis al lado y por vosotras mismas. Yo estoy aquí por vosotras. Sois cumplidoras de sueños. La gente que viene a veros cree. por eso os ha acompañado siempre. ¡A por ello chavalas!

El mensaje termina con una piña del cuerpo técnico y las jugadoras: "Es vuestro día, de nadie más. Disfrutarlo. Dejar de soñar y empezar a creer. A por el Espanyol y a por la Liga!".