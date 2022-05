Aitana: “Sueño con jugar en El Sadar desde que tengo uso de razón”

Escuchar a Aitana Zumarraga, con la voz quebrada, el nudo en la garganta, el brillo en sus enormes ojos azules humedecidos, es entender lo que para una rojilla significa jugar en El Sadar. La joven defensa navarra (Pamplona, 12-6-2001) disputará este domingo su primer encuentro en un estadio al que ha acudido como socia desde los 6 años. Lleva días durmiendo poco, nerviosa. Toda su gente estará en la grada en ese regreso de Osasuna Femenino al coliseo rojillo, pero espera que acuda el mayor número de espectadores posible, porque los necesitan en su camino a Primera.

Nos encontramos en una semana especial para usted, para el equipo. ¿Qué se siente al entrar en El Sadar?

Todavía no soy consciente de lo que voy a vivir. Llevo soñando con jugar en El Sadar desde que tengo uso de razón. Con 3 años le dije a mi padre que la camiseta que quería era la de Osasuna. Uno de mis sueños se hizo realidad hace 3 años, cuando fiché por este club, y queda el otro, que es jugar en El Sadar. Era algo impensable hace unos años. Esta semana me va a costar dormir, estoy con los nervios a flor de piel. Cada 5 minutos me viene a la cabeza: “Aitana, el domingo vas a jugar en El Sadar”.

¿Cómo cree que va a ser?

Uff... Visualizo el momento de saltar al campo y escuchar el ruido de fondo, hablar a tu compañera y que no te entienda. La marea roja.

¿Lo ha vivido muchas veces en la grada?

Soy socia desde hace 11 años y fan desde los 3. Siempre que los veía pensaba: “Qué guay es jugar en tu casa, con tu gente, con la afición de tu club, y saber que cada balón que toques, cada pase, cada vez que intevengas, te van a aplaudir y a gritar. Es otro rollo”.

Le cuesta hablar, se le ve emocionada. ¿Qué ha pensado al ver el estadio, al echar la vista atrás?

Llevo jugando desde los 6 años al fútbol. Otras compañeras han vivido el sueño de jugar en Primera pero quieren vivirlo con el equipo de su tierra. Sentir ese calor de la gente. Me acuerdo de cuando jugaron los tres partidos de El Sadar, yo estaba en el Mulier pero sabía que iba a jugar en Osasuna. Se me caía la baba.

Necesitan el apoyo de la afición.

Me gustaría que viniera toda la gente que pudiera. Últimamente hay más interés en vernos en Tajonar, pero este es especial porque es un rival directo y de este partido depende lo que vayamos a hacer. Yo pediría a Pamplona y a Navarra que nos animen porque van a ser partícipes de ello.Nosotras vamos a jugar, pero ellos van a empujar.

¿Cuánta gente de su familia, de su entorno, estará en la grada?

Mucha. A mis amigos no les di opción a decir que no. Les pregunté cuántas entradas querían. Y mi familia también. Los cuatro, mis padres, mi hermano pequeño y yo, somos socios, y también mis tíos de Santacara. Y con los amigos seremos casi 50.

Empezó la temporada como lateral pero se ha adaptado totalmente a la posición de central.

De lateral estaba cómoda, pero el equipo me necesitó en esa posición. Kakun me lo dijo y yo lo entendí. Al principio, me costó, no por el juego, sino mentalmente. Las centrales y delanteras tienen altura y yo no la tengo.Mido 1,60.

Pero tiene cualidades con las que compensa esa falta de altura.

No voy mal de cabeza. No le tengo miedo al balón ni al choque. A Leyre le pasa lo mismo.

Recordemos ese episodio de hace unas semanas en el que tuvo que ejercer de enfermera y atender a su compañera Lorena Herrera en el terreno de juego.

Yo vi que se quedaba tendida en el suelo y que gritaba. Estaba lejos, en la posición de central, pero vi que no se levantaba y se quejaba. Si Lorena grita, es que algo hay. Decidí salir corriendo y entró Maite, la fisio. Le dije que me echara un cable, y le pedí gasas, Betadine, apósitos, esparadrapo. Al ver la profundidad de la herida, le dije que poco podíamos hacer, porque le iban a tener que coser varios puntos. Así que cogí un par de gasas, desinfecté con Betadine, intenté cubrir la zona sin presionar demasiado para que no chorreara la sangre en la media. Luego salió Iñigo (de Goñi), levantó a Lorena y la tranquilizó. Josune también ayudó bastante mientras yo le curaba -dice sonriendo al recordarlo-. Pero lo que había que hacer es sacarla del campo cuanto antes para que le dieran los puntos.

¿Cómo puede concentrarse en su trabajo de enfermera en prácticas y a la vez en el partido del domingo, y viceversa?

Estoy en el Centro de Salud de Burlada, de 8 a 15 horas. No es fácil, te tiene que gustar. Ahora estoy en atención primaria, y es un sitio en el que ves de todo. Puedes curar una úlcera, medir la glucosa, hacer una cura de herida quirúrgica, quitar tapones de cera, poner inyecciones...

Y hace todo eso con el partido en la cabeza.

Sí, durante las 7 horas me viene 30 veces el pensamiento de que este domingo jugamos en El Sadar. Pero me lleva pasando todo el año, por cómo está la Liga. Cuando estás concentrada, no ocurre, pero en cuanto paras un segundo, te viene.

Se han superado las 6.200 entradas vendidas y aún faltan por venderse las de los no socios (la venta empieza mañana jueves). ¿Notan ese apoyo?

Creo que el número va a subir. Si rozamos los 10.000 estaría muy bien, porque se oirá mucho ruido en el campo. En mi caso, sí noto ese apoyo. Al salir mi foto en el Diario en la última crónica, me llamaron a la puerta y era la vecina, que me daba el recorte porque le había hecho mucha ilusión. En mi trabajo, el martes me dijeron varias médicas y enfermeras que me habían visto en el periódico. Me hizo ilusión y vi que la gente nos está siguiendo. Y en un acto en Estella una madre de uno de los niños me dijo: “Aitana, el domingo vamos a ir a animaros”. Y me alegró mucho.